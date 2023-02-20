Стеф Карри – лучший в НБА по реализации трехочковых, Леброн Джеймс – худший

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Суперзвезда «Голден Стэйт» Стефен Карри лидирует в НБА по точности трехочковых бросков. Он реализует 42,7% дальних попыток в этом сезоне.

Карри опережает атакующего защитника «Индианы» Бадди Хилда (42,6%) и разыгрывающего «Кливленда» Дариуса Гарлэнда (41,9%).

Худшую точность показывает звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс, который реализует лишь 31% трехочковых. Диллон Брукс из «Мемфиса» и Трэй Янг из «Атланты» также испытывают трудности.

В рейтинге рассматривались 45 игроков НБА, которые совершили не менее 300 бросков из-за дуги в нынешнем сезоне.

Лучшие игроки НБА по реализации трехочковых

1. Стефен Карри – 42,7% (433 попытки)

2. Бадди Хилд – 42,6% (540)

3. Дариус Гарлэнд – 41,9% (310)

4. Киган Мюррэй – 41,5% (330)

5.  Лаури Маркканен – 41,3% (397)

6. Боян Богданович – 40,7% (334)

7-8. Джерами Грант – 40,6% (303)

7-8. Майкл Портер – 40,6% (303)

9. Ройс О’Нил – 40,2% (306)

10. Тайриз Халибертон – 39,9% (346)

Худшие игроки НБА по реализации трехочковых

1. Леброн Джеймс – 31%

2. Диллон Брукс – 31,2%

3. Трэй Янг – 32,4%

4. Келдон Джонсон – 32,8%

5. Джейлен Браун – 33,1%

6. Джейлен Грин – 33,3%

7. Терри Розир – 33,3%

8. Джордан Пул – 33,5%

9. Джулиус Рэндл – 33,8%

10. Макс Струс – 33,8

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13 комментариев

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Caracalla
Это уже GOAT-показатель или пока ещё нет?
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...Quo Vadis...
Ответ Mr.Trol
У Майка в среднем по карьере процент чуть ниже чем у Лёбы, но этот аргумент всегда преподносился в пользу Леброна.
Ты хоть понимаешь, о чём пишешь?

Или это ИИ тестируют? Исправьте баг.
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xQcoW
Великий кирпичник. МДжей бы такого себе не позволил!
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2882
Ответ Mr.Trol
У Майка в среднем по карьере процент чуть ниже чем у Лёбы, но этот аргумент всегда преподносился в пользу Леброна.
у Майка Тайсона?
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...Quo Vadis...
Хилд, конечно, в этом году лучший по трешкам.

Удивительно и интересно видеть в этом топе: Мюррея, Гранта и (!) Ройса О’Нила.

Радостно за Марканнена и Гарленда.
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scorp19
Липрон идёт на новый рекорд ))
0
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Mr.Trol
У Майка в среднем по карьере процент чуть ниже чем у Лёбы, но этот аргумент всегда преподносился в пользу Леброна.
+1
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Дуойка Бубнова
Ответ Nightyork97
У Янга треха упала с 38% до 32%. Непонятно что с ним произошло за год. Хотя в последних 10 играх у него 36% процент из-за дуги, но как-то очень мало для него. Он может гораздо лучше поливать.
зазвездился
+1
0
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Григорий Ефимов
И это в 38 лет!
+25
-3
+22
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Nightyork97
У Янга треха упала с 38% до 32%. Непонятно что с ним произошло за год. Хотя в последних 10 играх у него 36% процент из-за дуги, но как-то очень мало для него. Он может гораздо лучше поливать.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sonder
Рэндл почти контест выиграл, великий снайпер
+1
-3
-2
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Kemal Gul
Ответ 6LACK
Янг)
Новый Стеф, не иначе)
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6LACK
Янг)
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-1
+11
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