Суперзвезда « » Стефен Карри лидирует в НБА по точности трехочковых бросков. Он реализует 42,7% дальних попыток в этом сезоне.

Карри опережает атакующего защитника «Индианы» (42,6%) и разыгрывающего « » (41,9%).

Худшую точность показывает звездный форвард « » Леброн Джеймс, который реализует лишь 31% трехочковых. Диллон Брукс из « » и из «Атланты» также испытывают трудности.

В рейтинге рассматривались 45 игроков НБА, которые совершили не менее 300 бросков из-за дуги в нынешнем сезоне.

Лучшие игроки НБА по реализации трехочковых

1. – 42,7% (433 попытки)

2. Бадди Хилд – 42,6% (540)

3. Дариус Гарлэнд – 41,9% (310)

4. – 41,5% (330)

5. – 41,3% (397)

6. – 40,7% (334)

7-8. – 40,6% (303)

7-8. – 40,6% (303)

9. ’Нил – 40,2% (306)

10. – 39,9% (346)

Худшие игроки по реализации трехочковых

1. – 31%

2. – 31,2%

3. Трэй Янг – 32,4%

4. – 32,8%

5. – 33,1%

6. – 33,3%

7. Терри Розир – 33,3%

8. – 33,5%

9. – 33,8%

10. – 33,8

«Империя леброносексуалов». В Америке полно журналистов, которые неприлично обожают Леброна Джеймса