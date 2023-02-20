Стеф Карри – лучший в НБА по реализации трехочковых, Леброн Джеймс – худший
Суперзвезда «Голден Стэйт» Стефен Карри лидирует в НБА по точности трехочковых бросков. Он реализует 42,7% дальних попыток в этом сезоне.
Карри опережает атакующего защитника «Индианы» Бадди Хилда (42,6%) и разыгрывающего «Кливленда» Дариуса Гарлэнда (41,9%).
Худшую точность показывает звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс, который реализует лишь 31% трехочковых. Диллон Брукс из «Мемфиса» и Трэй Янг из «Атланты» также испытывают трудности.
В рейтинге рассматривались 45 игроков НБА, которые совершили не менее 300 бросков из-за дуги в нынешнем сезоне.
Лучшие игроки НБА по реализации трехочковых
1. Стефен Карри – 42,7% (433 попытки)
2. Бадди Хилд – 42,6% (540)
3. Дариус Гарлэнд – 41,9% (310)
4. Киган Мюррэй – 41,5% (330)
5. Лаури Маркканен – 41,3% (397)
6. Боян Богданович – 40,7% (334)
7-8. Джерами Грант – 40,6% (303)
7-8. Майкл Портер – 40,6% (303)
9. Ройс О’Нил – 40,2% (306)
10. Тайриз Халибертон – 39,9% (346)
Худшие игроки НБА по реализации трехочковых
1. Леброн Джеймс – 31%
2. Диллон Брукс – 31,2%
3. Трэй Янг – 32,4%
4. Келдон Джонсон – 32,8%
5. Джейлен Браун – 33,1%
6. Джейлен Грин – 33,3%
7. Терри Розир – 33,3%
8. Джордан Пул – 33,5%
9. Джулиус Рэндл – 33,8%
10. Макс Струс – 33,8
«Империя леброносексуалов». В Америке полно журналистов, которые неприлично обожают Леброна Джеймса
Или это ИИ тестируют? Исправьте баг.
Удивительно и интересно видеть в этом топе: Мюррея, Гранта и (!) Ройса О’Нила.
Радостно за Марканнена и Гарленда.