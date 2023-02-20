Скип Бэйлесс: «Проблема Расселла Уэстбрука в том, что он все еще считает себя суперзвездой»

Теги Клипперс Лейкерс НБА Расселл Уэстбрук Скип Бэйлесс Баскетбол

Известный спортивный эксперт Скип Бэйлесс считает, что у «Клипперс» не получится добиться успеха с Расселлом Уэстбруком.

«Проблема Расселла Уэстбрука в том, что он все еще считает себя суперзвездой.

Ни один игрок так не заблуждается относительно себя, как Расселл Уэстбрук. Ни один игрок не живет так своим прошлым.

Теперь «Клипперс» говорят «Лейкерс»: «Смотрите, как у нас получится добиться успеха с Рассом». Нет, не получится», – написал Бэйлесс.

Кавай и Джордж уже 4-й год в Лос-Анджелесе. Они вообще собираются брать титул?

Материалы по теме

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Nikita Dorodenko
Ответ Fungus_Amongus
Вестбрук мог бы снова смотреться как звезда если бы попал в молодую бегущую команду, где одни ролевики, всегда отдающие ему мяч, которые хороши в защите и в трехочковых. За счет того, что Вестбрук был бы всегда с мячом, проблема того, что он убивает спейсинг была бы куда менее выраженной, обилие быстрых отрывов скрыло бы проблемы Вестбрука в позиционной атаке. Ну а хорошие защитники частично прикрыли бы зевки, лень и низкий баскетбольный IQ Вестбрука в защите. Выиграла бы такая команда не много, но статистика у Вестбрука была бы хорошая. Клипперс же почти полная противоположность идеальной команды для Вестбрука. Возрастная команда, играющая в медленном темпе, где есть 2 авторитета, забирающие себе мяч, где есть основной претендент на лучшего 6-го (до приобретения Вестбрука, теперь уже вряд ли). Владения то он Вестбруку отдаст, но станет ли команде лучше от этого? Где хоть и немало шутеров и игроков с защитой, но что основной, что запасной центры без броска и будут приводить подстраховку под кольцо, что затруднит проходы Вестбруку, вынудив того кидать свои фирменные кирпичи со средней. При всех разговорах о плохой совместимости Вестбрука с партнерами по Лейкерс там хотя бы были центровые, которые худо-бедно, но бросали издали, а также неплохо завершали, получив мяч в 2-3 метрах от кольца. В Клипперс же Зубац с Пламли выходят от кольца только для постановки заслона, а завершать могут только получив удобный пас в непосредственной близости от кольца. Корявый аллей-уп не выловят, с 3 метров от кольца никого не обыграют и не перекинут. Быстрый отрыв тоже не особо поддержат. Ассисты на них делать сложно, а потери легко. Так что мой прогноз неблагоприятный.
Сразу вспоминаются центровые-шутеры Адамс и Перкинс, с которыми Уэстбрук не плохо играл когда-то.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Fungus_Amongus
Ответ mitch
Именно поэтому НБА - это в первую очередь бизнес, во вторую - это шоу и только в потом идет спорт! Клипперс только что избавились от Уолла (который худо бедно тот же Уэстбрук (то есть атлетичный всадник без головы, но при этом умеет разыгрывать мяч) и на его место взяли человека, который вообще не обучаем и на данном этапе крайне вреден любой команде, которая борется за результат. Ответ прост: хэйт, который будет идти на Уэстбрука, принесёт Клипперс больше внимания и как следствие больше денег! К сожалению между борьбой за титул и борьбой за деньги, подписав Уэстбрука, Клипперс выбрали второе!
Бред. Не настолько нынче Вестбрук хайповый игрок, чтобы какие-то деньги принести. И если бы Клипперс думали о деньгах, они не платили бы такой конский налог. Да и вообще, победы в ПО куда сильнее добавят медийности команде, нежели отдельные игроки в ее составе.
Подписали Вестбрука оттого, что Джордж с Каваем просили приобрести разыгрывающего, а первый еще и друг Вестбрука. Джорджа и правда не помешало бы разгрузить в плане розыгрыша. Он конечно очень разносторонний игрок, может и разыгрывать и быть основным боллхэндлером, но больше пользы принес бы если бы чаще играл без мяча. Процент бросков подрос бы и потери бы сократились, а также больше сил на защиту осталось бы. Кавай же хотел разыгрывающего просто потому, что в его предыдущих командах всегда были как минимум неплохие разыгрывающие и от Кавая не требовалось быть пойнт-форвардом, каким он стал в Клипперс.
Уолл разочаровал, Джексон в этом сезоне был тоже плох, позиция разыгрывающего больше других требовала усиления в этот дедлайн. Но Ирвинга упустили, ВанФлита посчитали слишком дорогим, другие варианты были тоже спорные. Приобрели Хайленда и Гордона, которые не то чтобы разыгрывающие. При этом отдали разыгрывающих Джексона и Уолла и номинально остались вообще без чистых PG. Уже тогда, когда ЛАК отказались от ВанФлита и выменяли вместо него Гордона, они похоже решились на этот очаянный шаг с приобретением Вестбрука. Совместимость хреновая, но хоть бесплатный и не надо думать как его переподписать подешевле, просто отпустил да и все. Вот только от минусов Вестбрука никуда не деться, времени перестроить игру до ПО почти нет, а задвинуть его в глухой запас в случае если не сработает будет трудно. Реальной необходимости в PG то и не было, я считаю, вполне могли продолжать вести игру через Джорджа, Кавая и Пауэлла. И уж точно не было необходимости в таком PG как Вестбрук.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
mitch
Ответ Fungus_Amongus
Вестбрук мог бы снова смотреться как звезда если бы попал в молодую бегущую команду, где одни ролевики, всегда отдающие ему мяч, которые хороши в защите и в трехочковых. За счет того, что Вестбрук был бы всегда с мячом, проблема того, что он убивает спейсинг была бы куда менее выраженной, обилие быстрых отрывов скрыло бы проблемы Вестбрука в позиционной атаке. Ну а хорошие защитники частично прикрыли бы зевки, лень и низкий баскетбольный IQ Вестбрука в защите. Выиграла бы такая команда не много, но статистика у Вестбрука была бы хорошая. Клипперс же почти полная противоположность идеальной команды для Вестбрука. Возрастная команда, играющая в медленном темпе, где есть 2 авторитета, забирающие себе мяч, где есть основной претендент на лучшего 6-го (до приобретения Вестбрука, теперь уже вряд ли). Владения то он Вестбруку отдаст, но станет ли команде лучше от этого? Где хоть и немало шутеров и игроков с защитой, но что основной, что запасной центры без броска и будут приводить подстраховку под кольцо, что затруднит проходы Вестбруку, вынудив того кидать свои фирменные кирпичи со средней. При всех разговорах о плохой совместимости Вестбрука с партнерами по Лейкерс там хотя бы были центровые, которые худо-бедно, но бросали издали, а также неплохо завершали, получив мяч в 2-3 метрах от кольца. В Клипперс же Зубац с Пламли выходят от кольца только для постановки заслона, а завершать могут только получив удобный пас в непосредственной близости от кольца. Корявый аллей-уп не выловят, с 3 метров от кольца никого не обыграют и не перекинут. Быстрый отрыв тоже не особо поддержат. Ассисты на них делать сложно, а потери легко. Так что мой прогноз неблагоприятный.
Именно поэтому НБА - это в первую очередь бизнес, во вторую - это шоу и только в потом идет спорт!
Клипперс только что избавились от Уолла (который худо бедно тот же Уэстбрук (то есть атлетичный всадник без головы, но при этом умеет разыгрывать мяч) и на его место взяли человека, который вообще не обучаем и на данном этапе крайне вреден любой команде, которая борется за результат.
Ответ прост: хэйт, который будет идти на Уэстбрука, принесёт Клипперс больше внимания и как следствие больше денег! К сожалению между борьбой за титул и борьбой за деньги, подписав Уэстбрука, Клипперс выбрали второе!
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Андрей Петров
2-Я пятёрка как скорер и ведущий игру , 1-я если нужно будет для команды для рывка а так им и хейворда хватит для кавая и джорджа, Бэйлесс - это просто трипло как и большенство тутешних экспертов, лак щас наверно 3 претендентов на западе Феникс и Денвер, как здоровье не подкачает а мотивации им хватит, на востоке фила бостон милуоки
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Fungus_Amongus
Вестбрук мог бы снова смотреться как звезда если бы попал в молодую бегущую команду, где одни ролевики, всегда отдающие ему мяч, которые хороши в защите и в трехочковых. За счет того, что Вестбрук был бы всегда с мячом, проблема того, что он убивает спейсинг была бы куда менее выраженной, обилие быстрых отрывов скрыло бы проблемы Вестбрука в позиционной атаке. Ну а хорошие защитники частично прикрыли бы зевки, лень и низкий баскетбольный IQ Вестбрука в защите. Выиграла бы такая команда не много, но статистика у Вестбрука была бы хорошая.
Клипперс же почти полная противоположность идеальной команды для Вестбрука. Возрастная команда, играющая в медленном темпе, где есть 2 авторитета, забирающие себе мяч, где есть основной претендент на лучшего 6-го (до приобретения Вестбрука, теперь уже вряд ли). Владения то он Вестбруку отдаст, но станет ли команде лучше от этого? Где хоть и немало шутеров и игроков с защитой, но что основной, что запасной центры без броска и будут приводить подстраховку под кольцо, что затруднит проходы Вестбруку, вынудив того кидать свои фирменные кирпичи со средней. При всех разговорах о плохой совместимости Вестбрука с партнерами по Лейкерс там хотя бы были центровые, которые худо-бедно, но бросали издали, а также неплохо завершали, получив мяч в 2-3 метрах от кольца. В Клипперс же Зубац с Пламли выходят от кольца только для постановки заслона, а завершать могут только получив удобный пас в непосредственной близости от кольца. Корявый аллей-уп не выловят, с 3 метров от кольца никого не обыграют и не перекинут. Быстрый отрыв тоже не особо поддержат. Ассисты на них делать сложно, а потери легко. Так что мой прогноз неблагоприятный.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
everyday4768
По фактам
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
lecter666_destiny
ничего себе Скип базанул
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Budabuda
ахахахахаха. Лучший!
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий