Скип Бэйлесс: «Проблема Расселла Уэстбрука в том, что он все еще считает себя суперзвездой»

Известный спортивный эксперт считает, что у « » не получится добиться успеха с Расселлом Уэстбруком.

«Проблема Расселла Уэстбрука в том, что он все еще считает себя суперзвездой.

Ни один игрок так не заблуждается относительно себя, как Расселл Уэстбрук. Ни один игрок не живет так своим прошлым.

Теперь «Клипперс» говорят « »: «Смотрите, как у нас получится добиться успеха с Рассом». Нет, не получится», – написал Бэйлесс.

Кавай и Джордж уже 4-й год в Лос-Анджелесе. Они вообще собираются брать титул?