Скип Бэйлесс: «Проблема Расселла Уэстбрука в том, что он все еще считает себя суперзвездой»
Известный спортивный эксперт Скип Бэйлесс считает, что у «Клипперс» не получится добиться успеха с Расселлом Уэстбруком.
«Проблема Расселла Уэстбрука в том, что он все еще считает себя суперзвездой.
Ни один игрок так не заблуждается относительно себя, как Расселл Уэстбрук. Ни один игрок не живет так своим прошлым.
Теперь «Клипперс» говорят «Лейкерс»: «Смотрите, как у нас получится добиться успеха с Рассом». Нет, не получится», – написал Бэйлесс.
Кавай и Джордж уже 4-й год в Лос-Анджелесе. Они вообще собираются брать титул?
Подписали Вестбрука оттого, что Джордж с Каваем просили приобрести разыгрывающего, а первый еще и друг Вестбрука. Джорджа и правда не помешало бы разгрузить в плане розыгрыша. Он конечно очень разносторонний игрок, может и разыгрывать и быть основным боллхэндлером, но больше пользы принес бы если бы чаще играл без мяча. Процент бросков подрос бы и потери бы сократились, а также больше сил на защиту осталось бы. Кавай же хотел разыгрывающего просто потому, что в его предыдущих командах всегда были как минимум неплохие разыгрывающие и от Кавая не требовалось быть пойнт-форвардом, каким он стал в Клипперс.
Уолл разочаровал, Джексон в этом сезоне был тоже плох, позиция разыгрывающего больше других требовала усиления в этот дедлайн. Но Ирвинга упустили, ВанФлита посчитали слишком дорогим, другие варианты были тоже спорные. Приобрели Хайленда и Гордона, которые не то чтобы разыгрывающие. При этом отдали разыгрывающих Джексона и Уолла и номинально остались вообще без чистых PG. Уже тогда, когда ЛАК отказались от ВанФлита и выменяли вместо него Гордона, они похоже решились на этот очаянный шаг с приобретением Вестбрука. Совместимость хреновая, но хоть бесплатный и не надо думать как его переподписать подешевле, просто отпустил да и все. Вот только от минусов Вестбрука никуда не деться, времени перестроить игру до ПО почти нет, а задвинуть его в глухой запас в случае если не сработает будет трудно. Реальной необходимости в PG то и не было, я считаю, вполне могли продолжать вести игру через Джорджа, Кавая и Пауэлла. И уж точно не было необходимости в таком PG как Вестбрук.
Клипперс только что избавились от Уолла (который худо бедно тот же Уэстбрук (то есть атлетичный всадник без головы, но при этом умеет разыгрывать мяч) и на его место взяли человека, который вообще не обучаем и на данном этапе крайне вреден любой команде, которая борется за результат.
Ответ прост: хэйт, который будет идти на Уэстбрука, принесёт Клипперс больше внимания и как следствие больше денег! К сожалению между борьбой за титул и борьбой за деньги, подписав Уэстбрука, Клипперс выбрали второе!
Клипперс же почти полная противоположность идеальной команды для Вестбрука. Возрастная команда, играющая в медленном темпе, где есть 2 авторитета, забирающие себе мяч, где есть основной претендент на лучшего 6-го (до приобретения Вестбрука, теперь уже вряд ли). Владения то он Вестбруку отдаст, но станет ли команде лучше от этого? Где хоть и немало шутеров и игроков с защитой, но что основной, что запасной центры без броска и будут приводить подстраховку под кольцо, что затруднит проходы Вестбруку, вынудив того кидать свои фирменные кирпичи со средней. При всех разговорах о плохой совместимости Вестбрука с партнерами по Лейкерс там хотя бы были центровые, которые худо-бедно, но бросали издали, а также неплохо завершали, получив мяч в 2-3 метрах от кольца. В Клипперс же Зубац с Пламли выходят от кольца только для постановки заслона, а завершать могут только получив удобный пас в непосредственной близости от кольца. Корявый аллей-уп не выловят, с 3 метров от кольца никого не обыграют и не перекинут. Быстрый отрыв тоже не особо поддержат. Ассисты на них делать сложно, а потери легко. Так что мой прогноз неблагоприятный.