У звездного форварда « » диагностировано растяжение связок правого запястья.

Адетокумбо в ближайшее время будет проходить реабилитационный курс. Он вернется в состав «Бакс», как только болевые ощущения спадут.

В понедельник Адетокумбо был осмотрен специалистом в Нью-Йорке после короткого участия в Матче всех звезд в Солт-Лейк-Сити.

Яннис был заменен через 20 секунд после начала встречи после того, как набрал первые 2 очка в игре.

Адетокумбо был капитаном команды и получил награду за победу в Матче всех звезд (184:175).

Двукратный MVP получил растяжение связок запястья в игре с «Чикаго» (112:100) в четверг на прошлой неделе. Следующий матч «Бакс» проведут в пятницу, 24 февраля, против «Хит».

20 лет назад Джордан сыграл в своем последнем Матче звезд. У него украли победное попадание на последних секундах