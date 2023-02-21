У Янниса Адетокумбо растяжение связок запястья

Теги травмы Милуоки НБА Яннис Адетокумбо Баскетбол

У звездного форварда «Милуоки» Янниса Адетокумбо диагностировано растяжение связок правого запястья.

Адетокумбо в ближайшее время будет проходить реабилитационный курс. Он вернется в состав «Бакс», как только болевые ощущения спадут.

В понедельник Адетокумбо был осмотрен специалистом в Нью-Йорке после короткого участия в Матче всех звезд НБА в Солт-Лейк-Сити.

Яннис был заменен через 20 секунд после начала встречи после того, как набрал первые 2 очка в игре.

Адетокумбо был капитаном команды и получил награду за победу в Матче всех звезд (184:175).

Двукратный MVP получил растяжение связок запястья в игре с «Чикаго» (112:100) в четверг на прошлой неделе. Следующий матч «Бакс» проведут в пятницу, 24 февраля, против «Хит».

20 лет назад Джордан сыграл в своем последнем Матче звезд. У него украли победное попадание на последних секундах

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1 комментарий

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терминатор киборгов
Ох и клешня у него так то, ему бы научиться ложные показы одной рукой делать как это исполнял Майкл, вот было бы неплохо и зрелищно!
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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