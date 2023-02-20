Яннис Адетокумбо из-за травмы был заменен через 20 секунд после начала Матча звезд

Теги травмы Чикаго Милуоки НБА видео Матч всех звезд НБА Яннис Адетокумбо Баскетбол

Лидер «Милуоки» Яннис Адетокумбо покинул площадку в самом начале Матче всех звезд-2023.

Греческий баскетболист набрал первые 2 очка в игре и сразу же сфолил, чтобы отправиться на скамейку запасных. Он был заменен спустя 20 секунд после начала встречи.

Адетокумбо являлся капитаном своей команды на Матче звезд. Двукратный MVP получил растяжение связок правого запястья в игре с «Чикаго» (112:100) в четверг.

20 лет назад Джордан сыграл в своем последнем Матче звезд. У него украли победное попадание на последних секундах

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
FS19
Ответ Джонни-массажист
У Янниса стопроцентная реализация....Должен был быть MVP
Не в первый раз ,кстати) Два года назад у него было ,кажется 16 из 16. Тогда и MVP стал.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Джонни-массажист
У Янниса стопроцентная реализация....Должен был быть MVP
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ballboy13
Батлер в свое время просто на лавке просидел весь матч)
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Budabuda
помойму это рекорд
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий