Яннис Адетокумбо из-за травмы был заменен через 20 секунд после начала Матча звезд

Лидер « » покинул площадку в самом начале Матче всех звезд-2023.

Греческий баскетболист набрал первые 2 очка в игре и сразу же сфолил, чтобы отправиться на скамейку запасных. Он был заменен спустя 20 секунд после начала встречи.

Адетокумбо являлся капитаном своей команды на Матче звезд. Двукратный MVP получил растяжение связок правого запястья в игре с «Чикаго» (112:100) в четверг.

20 лет назад Джордан сыграл в своем последнем Матче звезд. У него украли победное попадание на последних секундах