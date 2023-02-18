Яннис Адетокумбо – о травме запястья: «Настал новый день, я уже забыл про то падение»

Форвард «Бакс» намекнул, что полученная им в результате неудачного падения травма запястья оказалась не столь серьезной.

«Какое еще падение? Это было вчера. Настал новый день, я уже забыл про то падение, это в прошлом. У меня все нормально», – заявил грек.

Адетокумбо получил растяжение связок правого запястья в игре с «Чикаго». По информации инсайдера ESPN Эдриана Воджнаровски, 2-кратный MVP хочет сыграть в воскресенье.

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