Яннис Адетокумбо – о травме запястья: «Настал новый день, я уже забыл про то падение»

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Форвард «Бакс» Яннис Адетокумбо намекнул, что полученная им в результате неудачного падения травма запястья оказалась не столь серьезной.

«Какое еще падение? Это было вчера. Настал новый день, я уже забыл про то падение, это в прошлом. У меня все нормально», – заявил грек.

Адетокумбо получил растяжение связок правого запястья в игре с «Чикаго». По информации инсайдера ESPN Эдриана Воджнаровски, 2-кратный MVP хочет сыграть в воскресенье.

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1 комментарий

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Свежий
Антипод Энтони Дэвиса.
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+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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