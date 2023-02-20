Яннису Адетокумбо предстоит дополнительное обследование травмированного запястья

Форвард « » в понедельник отправится в Нью-Йорк, где пройдет дополнительное обследование травмированного правого запястья, сообщает журналист ESPN Тим Бонтемпс.

В воскресенье Яннис принял участие в всех звезд в Солт-Лейк-Сити, но был заменен через 20 секунд после начала встречи после того, как набрал первые 2 очка в игре.

Адетокумбо был капитаном команды и получил награду за победу в Матче всех звезд (184:175).

Двукратный MVP получил растяжение связок запястья в игре с «Чикаго» (112:100) в четверг. Следующий матч «Бакс» проведут в пятницу, 24 февраля, против «Хит».

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