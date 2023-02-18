Эдриан Воджнаровски: «Яннис хочет сыграть в Матче звезд»

Теги травмы Милуоки НБА Матч всех звезд НБА Яннис Адетокумбо Эдриан Воджнаровски Баскетбол

Инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски поделился информацией о планах звезды «Милуоки» Янниса Адетокумбо относительно участия в Матче звезд.

Адетокумбо получил растяжение связок правого запястья в игре с «Чикаго».

«Это довольно болезненная травма, Яннису сейчас не очень приятно. И все же он хочет сыграть в Матче звезд в воскресенье.

Для него это важно, особенно как для капитана. У него ответственный подход ко всему, для него это действительно важно», – заявил Воджнаровски.

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1 комментарий

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Телохранитель Джеймса Уорти
На Яннисе же как на Т-1000, все затягивается на глазах
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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