Инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски поделился информацией о планах звезды « » относительно участия в звезд.

Адетокумбо получил растяжение связок правого запястья в игре с «Чикаго».

«Это довольно болезненная травма, Яннису сейчас не очень приятно. И все же он хочет сыграть в Матче звезд в воскресенье.

Для него это важно, особенно как для капитана. У него ответственный подход ко всему, для него это действительно важно», – заявил Воджнаровски.

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