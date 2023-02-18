Эдриан Воджнаровски: «Яннис хочет сыграть в Матче звезд»
Инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски поделился информацией о планах звезды «Милуоки» Янниса Адетокумбо относительно участия в Матче звезд.
Адетокумбо получил растяжение связок правого запястья в игре с «Чикаго».
«Это довольно болезненная травма, Яннису сейчас не очень приятно. И все же он хочет сыграть в Матче звезд в воскресенье.
Для него это важно, особенно как для капитана. У него ответственный подход ко всему, для него это действительно важно», – заявил Воджнаровски.
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