Джейлен Браун о Матче всех звезд: «Это был не баскетбол»

Теги Бостон НБА Матч всех звезд НБА Джейлен Браун Баскетбол

Форвард «Бостона» Джейлен Браун поделился ощущениями от Матча всех звезд в Солт-Лейк-Сити.

«Это был не баскетбол.

Это были просто хайлайты, лэй-апы и броски в прыжке. Наверное, всего два фола за весь матч. Я уверен, что зрители хотели бы видеть немного больше, чем то, что мы показали. Наверное, это такой формат, и я не уверен, как его изменить.

Нам нужно подумать, как сделать Матч всех звезд немного более состязательным. Но если болельщикам нравится, это самое главное», – сказал Браун.

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4 комментария

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Ruscello
Молодец!
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...Quo Vadis...
Наконец то и игроки заговорили.

Вполне здраво.
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711M
во многом из-за тебя, Джейлен
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-1
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vzi
Как сделать более состязательным?
Договоритесь перед игрой между собой устроить зарубу. Без грубости, но с игрой в защите и желанием победить, а не повыпендриваться - и все будет. Устройте коллективный просмотр Матча 2003. В качестве наглядного пособия. ;)
+7
0
+7
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