Джейлен Браун о Матче всех звезд: «Это был не баскетбол»

Форвард « » поделился ощущениями от всех звезд в Солт-Лейк-Сити.

«Это был не баскетбол.

Это были просто хайлайты, лэй-апы и броски в прыжке. Наверное, всего два фола за весь матч. Я уверен, что зрители хотели бы видеть немного больше, чем то, что мы показали. Наверное, это такой формат, и я не уверен, как его изменить.

Нам нужно подумать, как сделать Матч всех звезд немного более состязательным. Но если болельщикам нравится, это самое главное», – сказал Браун.

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