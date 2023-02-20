Джейлен Браун о Матче всех звезд: «Это был не баскетбол»
Форвард «Бостона» Джейлен Браун поделился ощущениями от Матча всех звезд в Солт-Лейк-Сити.
«Это был не баскетбол.
Это были просто хайлайты, лэй-апы и броски в прыжке. Наверное, всего два фола за весь матч. Я уверен, что зрители хотели бы видеть немного больше, чем то, что мы показали. Наверное, это такой формат, и я не уверен, как его изменить.
Нам нужно подумать, как сделать Матч всех звезд немного более состязательным. Но если болельщикам нравится, это самое главное», – сказал Браун.
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Вполне здраво.
Договоритесь перед игрой между собой устроить зарубу. Без грубости, но с игрой в защите и желанием победить, а не повыпендриваться - и все будет. Устройте коллективный просмотр Матча 2003. В качестве наглядного пособия. ;)