«Мне все равно, что говорят. Это моя личная жизнь». 13-летняя девушка родила от Карла Мэлоуна, когда тому было 20 лет

Решение НБА пригласить легенду «Юты» на Звездный уикенд в Солт-Лейк-Сити в качестве члена жюри конкурса данков вызвало негативную реакцию в социальных сетях в связи с неоднозначной репутацией бывшего игрока.

Сам баскетболист в интервью The Salt Lake Tribune признался, что ему все равно, что о нем думают другие.

«Мы слышим, что о нас пишут и говорят.

Я не обсуждаю негативную реакцию. Мне все равно. Это моя жизнь, моя личная жизнь, и я разберусь с этим, как разбираюсь со всем остальным.

Неважно. Я человек», – ответил Мэлон.

У Мэлоуна семь детей от трех разных женщин, при этом только четверо из них были рождены в браке.

В 17-летнем возрасте Мэлоун стал отцом близнецов Шерил и Дэрил Форд и был привлечен к суду за неуплату алиментов. Позже, когда Мэлоуну было 20 лет, он вступил в связь с 13-летней Глорией Белл, после чего девушка оказалась беременной и родила баскетболисту сына Деметриса. Мэлоун не признавал, что является его отцом, пока тому не исполнилось 17 лет.

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