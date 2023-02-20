«Мне все равно, что говорят. Это моя личная жизнь». 13-летняя девушка родила от Карла Мэлоуна, когда тому было 20 лет

Теги НБА Матч всех звезд НБА Юта Карл Мэлоун Баскетбол

Решение НБА пригласить легенду «Юты» Карла Мэлоуна на Звездный уикенд в Солт-Лейк-Сити в качестве члена жюри конкурса данков вызвало негативную реакцию в социальных сетях в связи с неоднозначной репутацией бывшего игрока.

Сам баскетболист в интервью The Salt Lake Tribune признался, что ему все равно, что о нем думают другие.

«Мы слышим, что о нас пишут и говорят.

Я не обсуждаю негативную реакцию. Мне все равно. Это моя жизнь, моя личная жизнь, и я разберусь с этим, как разбираюсь со всем остальным.

Неважно. Я человек», – ответил Мэлон.

У Мэлоуна семь детей от трех разных женщин, при этом только четверо из них были рождены в браке.

В 17-летнем возрасте Мэлоун стал отцом близнецов Шерил и Дэрил Форд и был привлечен к суду за неуплату алиментов. Позже, когда Мэлоуну было 20 лет, он вступил в связь с 13-летней Глорией Белл, после чего девушка оказалась беременной и родила баскетболисту сына Деметриса. Мэлоун не признавал, что является его отцом, пока тому не исполнилось 17 лет.

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17 комментариев

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Кую коней
Ответ Iuasamotu
Смысл ворошить прошлое есть, причём очень большой, ибо гены штука малоизученная и вполне возможно, что сын которого зачали в 17 лет и признали в 17 лет, через 17 лет не учудит нечто подобное. Это конечно игра цифр, но дурной пример должен быть осуждён, если человеческое обшество не хочет превратиться в хаос, где несовершеннолетние по приколу играют роль взрослых и рожают детей, не закончив школу
Ага и учитывая то, что того кого не признавали до 17, зачали в 13/20
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Philatelist79
Прекрасный игрок. У многих религий вообще дичь творится. Он жил в городе мормонов, играл за команду. Мне пофиг, что он сделал, если всё хорошо закончилось и по любви. Я обожаю Почтальона и Юту Джаз.
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DieselShaq
Почтальон доставляет 😂
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Владимир Мизгинов
Ответ anastasia Krugova
Тем более Юта )) Это НЮ или ЛА..там всем все равно))) Но Солт-Лейк-Сити это город мормонов !!!!!а они застегнутые на религии люди ))) ПС ) по работе много общаюсь с американцами .. и то что для них религия это важно...это правда на 100%)) куда более религиозная нация чем к примеру русские
Тем более удивительно, что в такой религиозной нации лезет всякая дрянь типа ЛГБТ.
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fedorbazaykin
"Почтальон" который 13 летней аиста принес
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Tim Timson
вызвало негативную реакцию?).. а пока он играл до 40+ ничто не мешало этим товарищам наслаждаться его игрой)?
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+2
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mqh9pzrxgf
Ответ xQcoW
Оплодотворение 13-летнего РЕБЕНКА - это не ошибка. Он также решил продлить эту ошибку на несколько лет, отказываясь платить матери алименты. Конечно, отличный баскетболист. Никто этого не отрицает... но что касается возведения статуй людям и чествования их наследия, люди должны провести черту перед насильником детей. Это довольно самая низкая планка
А ты свечку держал что знаешь ребенок это или нет?
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Iuasamotu
Ответ vzi
Ну вроде Почтальон отлетался уже. ;) Просто смысл все это ворошить заново, если все уже было и все решения вынесены и все слова сказаны?..
Смысл ворошить прошлое есть, причём очень большой, ибо гены штука малоизученная и вполне возможно, что сын которого зачали в 17 лет и признали в 17 лет, через 17 лет не учудит нечто подобное. Это конечно игра цифр, но дурной пример должен быть осуждён, если человеческое обшество не хочет превратиться в хаос, где несовершеннолетние по приколу играют роль взрослых и рожают детей, не закончив школу
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0
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anastasia Krugova
Ответ Iuasamotu
Кроме кесаревых судов в америке очень скурпулёзно относятся и к христианским ценностям, на которых это общество и построено. Поэтому запоздалыми алиментами репутацию можно поддержать на плаву, но летать уже не заставишь.
Тем более Юта )) Это НЮ или ЛА..там всем все равно))) Но Солт-Лейк-Сити это город мормонов !!!!!а они застегнутые на религии люди )))

ПС ) по работе много общаюсь с американцами .. и то что для них религия это важно...это правда на 100%)) куда более религиозная нация чем к примеру русские
+1
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+1
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MosesPray
Макмерфи: "Но, Док... ей было 15, выглядела она на 35, Док... а мне сказала, что ей 18"
+1
0
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vzi
Ответ Iuasamotu
Кроме кесаревых судов в америке очень скурпулёзно относятся и к христианским ценностям, на которых это общество и построено. Поэтому запоздалыми алиментами репутацию можно поддержать на плаву, но летать уже не заставишь.
Ну вроде Почтальон отлетался уже. ;)

Просто смысл все это ворошить заново, если все уже было и все решения вынесены и все слова сказаны?..
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Iuasamotu
Ответ vzi
Я не оправдываю Мэлоуна за эти грехи юности, но насколько я знаю, там были суды, и в итоге стороны все урегулировали и не в претензии сейчас друг к другу. В Америке это важно, если был суд, и стороны пришли к соглашению по итогу. С сыном от 13-летней девушки Мэлоун тоже примирился и общался с ним потом уже нормально. Сын кстати стал игроком НФЛ. В общем, истории то старые, просто типичный наброс от медиа ради кликбейта.
Кроме кесаревых судов в америке очень скурпулёзно относятся и к христианским ценностям, на которых это общество и построено. Поэтому запоздалыми алиментами репутацию можно поддержать на плаву, но летать уже не заставишь.
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
vzi
Я не оправдываю Мэлоуна за эти грехи юности, но насколько я знаю, там были суды, и в итоге стороны все урегулировали и не в претензии сейчас друг к другу. В Америке это важно, если был суд, и стороны пришли к соглашению по итогу.
С сыном от 13-летней девушки Мэлоун тоже примирился и общался с ним потом уже нормально. Сын кстати стал игроком НФЛ.
В общем, истории то старые, просто типичный наброс от медиа ради кликбейта.
+9
-3
+6
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Iuasamotu
От личной жизни человека очень много зависит, в том числе и его поведение в обществе
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-3
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xQcoW
Оплодотворение 13-летнего РЕБЕНКА - это не ошибка. Он также решил продлить эту ошибку на несколько лет, отказываясь платить матери алименты.

Конечно, отличный баскетболист. Никто этого не отрицает... но что касается возведения статуй людям и чествования их наследия, люди должны провести черту перед насильником детей.

Это довольно самая низкая планка
+7
-5
+2
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justbored
Человек из другой эпохи.
0
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hsmshhzfn5
Сомнительная репутация, чего уж там.
+6
-2
+4
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