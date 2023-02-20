«Мне все равно, что говорят. Это моя личная жизнь». 13-летняя девушка родила от Карла Мэлоуна, когда тому было 20 лет
Решение НБА пригласить легенду «Юты» Карла Мэлоуна на Звездный уикенд в Солт-Лейк-Сити в качестве члена жюри конкурса данков вызвало негативную реакцию в социальных сетях в связи с неоднозначной репутацией бывшего игрока.
Сам баскетболист в интервью The Salt Lake Tribune признался, что ему все равно, что о нем думают другие.
«Мы слышим, что о нас пишут и говорят.
Я не обсуждаю негативную реакцию. Мне все равно. Это моя жизнь, моя личная жизнь, и я разберусь с этим, как разбираюсь со всем остальным.
Неважно. Я человек», – ответил Мэлон.
У Мэлоуна семь детей от трех разных женщин, при этом только четверо из них были рождены в браке.
В 17-летнем возрасте Мэлоун стал отцом близнецов Шерил и Дэрил Форд и был привлечен к суду за неуплату алиментов. Позже, когда Мэлоуну было 20 лет, он вступил в связь с 13-летней Глорией Белл, после чего девушка оказалась беременной и родила баскетболисту сына Деметриса. Мэлоун не признавал, что является его отцом, пока тому не исполнилось 17 лет.
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ПС ) по работе много общаюсь с американцами .. и то что для них религия это важно...это правда на 100%)) куда более религиозная нация чем к примеру русские
Просто смысл все это ворошить заново, если все уже было и все решения вынесены и все слова сказаны?..
С сыном от 13-летней девушки Мэлоун тоже примирился и общался с ним потом уже нормально. Сын кстати стал игроком НФЛ.
В общем, истории то старые, просто типичный наброс от медиа ради кликбейта.
Конечно, отличный баскетболист. Никто этого не отрицает... но что касается возведения статуй людям и чествования их наследия, люди должны провести черту перед насильником детей.
Это довольно самая низкая планка