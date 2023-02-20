Кайри Ирвинг: «Был рад, что Леброн выбрал меня в свою команду»

Разыгрывающий « » рад, что бывший одноклубник (« ») выбрал его в свою команду на Матче всех звезд.

«Я был рад, что он выбрал меня в свою команду. Жаль, что мы не одержали победу.

Я был непосредственным свидетелем многих его великих достижений. Я был там, когда он обходил многих игроков из « », а потом мы стали соперниками, и это только сделало игру намного лучше.

Думаю, мы многому научились друг у друга, и я просто желаю ему всего наилучшего», – сказал Ирвинг.

20 лет назад Майкл Джордан последний раз сыграл на Матче звезд – получил место Картера, послушал песни в свою честь, попал на последних секундах