Кайри Ирвинг: «Был рад, что Леброн выбрал меня в свою команду»

Теги Кливленд Леброн Джеймс Даллас Лейкерс НБА Матч всех звезд НБА Кайри Ирвинг Баскетбол

Разыгрывающий «Далласа» Кайри Ирвинг рад, что бывший одноклубник Леброн ДжеймсЛейкерс») выбрал его в свою команду на Матче всех звезд.

«Я был рад, что он выбрал меня в свою команду. Жаль, что мы не одержали победу.

Я был непосредственным свидетелем многих его великих достижений. Я был там, когда он обходил многих игроков из «Кливленда», а потом мы стали соперниками, и это только сделало игру намного лучше.

Думаю, мы многому научились друг у друга, и я просто желаю ему всего наилучшего», – сказал Ирвинг.

20 лет назад Майкл Джордан последний раз сыграл на Матче звезд – получил место Картера, послушал песни в свою честь, попал на последних секундах

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2 комментария

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lecter666_destiny
Ответ everyday4768
Ну там еще Басс и Пелинка, а так да, его команда
Ну да, если бы кто то следил за НБА, знал бы, что речь идёт об Игре Всех Звёзд и драфт к ней... Но это явно не тот случай.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
everyday4768
Ну там еще Басс и Пелинка, а так да, его команда
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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