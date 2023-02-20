Кайри Ирвинг: «Был рад, что Леброн выбрал меня в свою команду»
Разыгрывающий «Далласа» Кайри Ирвинг рад, что бывший одноклубник Леброн Джеймс («Лейкерс») выбрал его в свою команду на Матче всех звезд.
«Я был рад, что он выбрал меня в свою команду. Жаль, что мы не одержали победу.
Я был непосредственным свидетелем многих его великих достижений. Я был там, когда он обходил многих игроков из «Кливленда», а потом мы стали соперниками, и это только сделало игру намного лучше.
Думаю, мы многому научились друг у друга, и я просто желаю ему всего наилучшего», – сказал Ирвинг.
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