Стивен Эй Смит: «Леброн Джеймс испортил конкурс данков. Он несет личную ответственность»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА Матч всех звезд НБА Стивен Эй Смит Баскетбол

Телеведущий ESPN Стивен Эй Смит заявил, что нежелание суперзвезды «Лейкерс» Леброна Джеймса участвовать в «данк-контесте» на протяжении всей своей долгой карьеры является главной причиной падения популярности конкурса.

«Я должен это сказать, потому что мы редко об этом говорим. Мы аплодируем Леброну Джеймсу, четырехкратному чемпиону, четырехкратному MVP лиги, 10-кратному участнику финалов. Я ставлю его на второе место среди лучших игроков всех времен. Он образец для подражания, лучший бомбардир в истории. Все это абсолютно заслуженно, мы будем скучать по нему, когда он уйдет.

Но в карьере Леброна Джеймса есть одно пятно. Он испортил конкурс данков. Он несет личную ответственность», – сказал Смит.

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11 комментариев

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bodros
Ответ Гарун Алиев
А еще Джеймс убил Кеннеди и напал на Украину
А чего не на Ирак, Югославию и тп, так лайков больше?)
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Вадим Дзахоев
У ЛеБрона в арсенале 2-3 данка, которые он и использует всю карьеру. Это не выдающийся данкер, хотя заколотил их тысячи. Сомневаюсь, что он бы выиграл
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Dmitry Trepov
Клиника
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Вася Пупкин
Кендрик посмотрел МВЗ и остался доволен, потому что игроки Селтикс набрали много очков.
Стивен посомтрел СДК и остался недоволен, потому что не участвовал 38 летний Леброн.
В соревновании за звание самого феерического идиота с ESPN по-прежнему сохраняется интрига )
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Айрат Ситдиков
Ответ lecter666_destiny
Интересно, как повлияло бы участие Брона в 2007 году скажем на конкурс данков в 2023 году?
Ну он начал этот тренд) так бы многие хотели повторить за броном. Брон до сих пор является главной звездой лиги и он так или иначе оказывает влияние на многих игроков.
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Serge281
А Карим участвовал? Может конкурс давно испорчен?
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fedorbazaykin
Либо недосказанность, либо риск поражения. Леброн выбрал первый вариант
+1
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lecter666_destiny
Интересно, как повлияло бы участие Брона в 2007 году скажем на конкурс данков в 2023 году?
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Адель Гайнуллин
Ответ шантарам
скорее всего это сделали белые
Ну так Джеймс - белый , просто немного загорел в Калифорнии
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шантарам
Ответ Гарун Алиев
А еще Джеймс убил Кеннеди и напал на Украину
скорее всего это сделали белые
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Гарун Алиев
А еще Джеймс убил Кеннеди и напал на Украину
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