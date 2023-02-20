Стивен Эй Смит: «Леброн Джеймс испортил конкурс данков. Он несет личную ответственность»

Телеведущий ESPN Стивен Эй Смит заявил, что нежелание суперзвезды « » участвовать в «данк-контесте» на протяжении всей своей долгой карьеры является главной причиной падения популярности конкурса.

«Я должен это сказать, потому что мы редко об этом говорим. Мы аплодируем Леброну Джеймсу, четырехкратному чемпиону, четырехкратному MVP лиги, 10-кратному участнику финалов. Я ставлю его на второе место среди лучших игроков всех времен. Он образец для подражания, лучший бомбардир в истории. Все это абсолютно заслуженно, мы будем скучать по нему, когда он уйдет.

Но в карьере Леброна Джеймса есть одно пятно. Он испортил конкурс данков. Он несет личную ответственность», – сказал Смит.

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