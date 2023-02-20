Леброн Джеймс о Кайри Ирвинге: «Горжусь, каким человеком он стал в жизни»
Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс поделился впечатлениями от совместной игры с Кайри Ирвингом («Даллас») на Матче всех звезд.
«Всегда приятно с ним встретиться. Я очень горжусь им. Очень горжусь, каким человеком он стал в жизни.
Всегда приятно оказаться рядом с парнем, за которым ты наблюдаешь, которым ты восхищаешься, с которым ты соперничаешь, и которого ты просто любишь как баскетболиста», – сказал Леброн.
20 лет назад Майкл Джордан последний раз сыграл на Матче звезд – получил место Картера, послушал песни в свою честь, попал на последних секундах
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