Леброн Джеймс о Кайри Ирвинге: «Горжусь, каким человеком он стал в жизни»

Теги Леброн Джеймс Даллас Лейкерс НБА Матч всех звезд НБА Кайри Ирвинг Баскетбол

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс поделился впечатлениями от совместной игры с Кайри ИрвингомДаллас») на Матче всех звезд.

«Всегда приятно с ним встретиться. Я очень горжусь им. Очень горжусь, каким человеком он стал в жизни.

Всегда приятно оказаться рядом с парнем, за которым ты наблюдаешь, которым ты восхищаешься, с которым ты соперничаешь, и которого ты просто любишь как баскетболиста», – сказал Леброн.

 20 лет назад Майкл Джордан последний раз сыграл на Матче звезд – получил место Картера, послушал песни в свою честь, попал на последних секундах 

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1 комментарий

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Костя Костя
Фига ЛеБрон в нападение пошел!! Думаю летом драфтанут
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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