Леброн Джеймс: «Маккланг – один из лучших участников конкурса данков за всю историю»
Суперзвезда «Лейкерс» Леброн Джеймс не удивлен победой Мэка Маккланга («Филадельфия») в конкурсе данков.
«Он зарекомендовал себя как один из лучших участников конкурса данков за всю историю.
Некоторые из его данков не стали для меня неожиданностью. Он стал сенсацией еще в школе, и я давно смотрю, как он забивает. Но некоторые из его данков были уникальными», – сказал Леброн.
Наконец-то крутой конкурс данков НБА! Спасибо парню, который еще неделю назад был без контракта
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