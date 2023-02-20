Леброн Джеймс: «Маккланг – один из лучших участников конкурса данков за всю историю»

Суперзвезда « » не удивлен победой (« ») в конкурсе данков.

«Он зарекомендовал себя как один из лучших участников конкурса данков за всю историю.

Некоторые из его данков не стали для меня неожиданностью. Он стал сенсацией еще в школе, и я давно смотрю, как он забивает. Но некоторые из его данков были уникальными», – сказал Леброн.

Наконец-то крутой конкурс данков НБА! Спасибо парню, который еще неделю назад был без контракта