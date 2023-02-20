Леброн Джеймс: «Маккланг – один из лучших участников конкурса данков за всю историю»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Филадельфия НБА Матч всех звезд НБА Мэк Маккланг Баскетбол

Суперзвезда «Лейкерс» Леброн Джеймс не удивлен победой Мэка МакклангаФиладельфия») в конкурсе данков.

«Он зарекомендовал себя как один из лучших участников конкурса данков за всю историю.

Некоторые из его данков не стали для меня неожиданностью. Он стал сенсацией еще в школе, и я давно смотрю, как он забивает. Но некоторые из его данков были уникальными», – сказал Леброн.

Наконец-то крутой конкурс данков НБА! Спасибо парню, который еще неделю назад был без контракта

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