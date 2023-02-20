Расселл Уэстбрук продолжит карьеру в «Клипперс»
Звездный разыгрывающий Расселл Уэстбрук (34 года, 191 см) планирует подписать контракт с «Клипперс», сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски со ссылкой на агента игрока Джеффа Шварца.
9-кратный участник Матча всех звезд намерен присоединиться к лос-анджелесской команде, как только завершит процедуру выкупа контракта с «Ютой» и покинет рынок отказов.
«Юта» приобрела Уэстбрука у «Лейкерс» в результате трехстороннего обмена накануне дедлайна. Клуб изначально планировал выкупить контракт защитника.
Интерес к бывшему MVP лиги также проявляли «Чикаго», «Майами» и «Вашингтон».
В нынешнем сезоне Уэстбрук провел за «Лейкерс» 52 матча, набирая в среднем 15,9 очка, 6,2 подбора, 7,5 передачи и 1,0 перехвата.
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Кавай и Джордж уже 4-й год в Лос-Анджелесе. Они вообще собираются брать титул?
Никого не продвигали так, как Леброна Джеймса. У него есть собственная «империя леброносексуалов»
А мы тут об игре говорим.
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Жалко, что "вы" не смотрите.
Вы удивитесь, но в лиге есть пол зарплат, меньше которых нельзя платить за сезон.
Ещё и минусовой, для командных построений, да.
Не было бы счастья, да несчастье помогло
И Клипперс именно что выглядят серьезным конетендером.
Какой опцией?
Какой уровень игры за Уизардс?)
Какого розыгрыша??))
Вы бы хоть матчи смотрели..
Хотя бы пытались.)
Не понимаете баскетбол, ну хоть спосите у знающих людей?