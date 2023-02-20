Расселл Уэстбрук продолжит карьеру в «Клипперс»

Звездный разыгрывающий (34 года, 191 см) планирует подписать контракт с « », сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски со ссылкой на агента игрока Джеффа Шварца.

9-кратный участник Матча всех звезд намерен присоединиться к лос-анджелесской команде, как только завершит процедуру выкупа контракта с «Ютой» и покинет рынок отказов.

«Юта» приобрела Уэстбрука у «Лейкерс» в результате трехстороннего обмена накануне дедлайна. Клуб изначально планировал выкупить контракт защитника.

Интерес к бывшему MVP лиги также проявляли «Чикаго», «Майами» и «Вашингтон».

В нынешнем сезоне Уэстбрук провел за «Лейкерс» 52 матча, набирая в среднем 15,9 очка, 6,2 подбора, 7,5 передачи и 1,0 перехвата.

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