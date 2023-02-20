Расселл Уэстбрук продолжит карьеру в «Клипперс»

Теги переходы Клипперс НБА Юта Расселл Уэстбрук Баскетбол

Звездный разыгрывающий Расселл Уэстбрук (34 года, 191 см) планирует подписать контракт с «Клипперс», сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски со ссылкой на агента игрока Джеффа Шварца.

9-кратный участник Матча всех звезд намерен присоединиться к лос-анджелесской команде, как только завершит процедуру выкупа контракта с «Ютой» и покинет рынок отказов.

«Юта» приобрела Уэстбрука у «Лейкерс» в результате трехстороннего обмена накануне дедлайна. Клуб изначально планировал выкупить контракт защитника.

Интерес к бывшему MVP лиги также проявляли «Чикаго», «Майами» и «Вашингтон».

В нынешнем сезоне Уэстбрук провел за «Лейкерс» 52 матча, набирая в среднем 15,9 очка, 6,2 подбора, 7,5 передачи и 1,0 перехвата.

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70 комментариев

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Fungus_Amongus
Только игра наладилась, Мэнн выдавал лучший отрезок в карьере на PG в старте, Гордон хорошо зашел в состав, сделал 7 передач с 0 потерь в прошлой игре, Хайленд надежды подавал. Теперь все будет похерено.
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mr_orange
Ответ Mr.BadGuy
Какое это усиление? ЛАК гоняют изоляции особенно в решающие моменты, для чего им Расс, чтобы перевести мяч через центральную линию и забросить в айзо на Кавая или Пиджи? Он им только мешать будет, потому что их спокойно будут даблтимить бросая Расса одного на дуге.
Очень оптимистично считать, что в решающие моменты будет именно на паркете, а не махать усиленно полотенцем на банке )
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Fungus_Amongus
Остается еще надежда, что он травму получит достаточно скоро и избавит команду от своего присутствия на площадке, но он как назло редко ломается.
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...Quo Vadis...
Ответ Kemal Gul
Жаль, что Клипперс вас не наняли для консультации. Вы-то смотрите матчи, в отличии от их фронт-офиса
Они могут преследовать свои цели.

А мы тут об игре говорим.
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Жалко, что "вы" не смотрите.
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Ar Monohrom
Ответ Ar Monohrom
почему? вя в баскетбол играю, не смотрю. знаю пару игроков. это типа Дзюба в мире баскетбола?
я не понимаю почему заминусовали? я хочу просто узнать почему к нему такое отношение, что в этом такого?
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jxmazefan
Как вы до сих пор в него верите, пишите, что удачное усиление. Очевидно что провал будет
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Kemal Gul
Ответ ...Quo Vadis...
Терять есть, чего. И Клипперс именно что выглядят серьезным конетендером. Какой опцией? Какой уровень игры за Уизардс?) Какого розыгрыша??)) Вы бы хоть матчи смотрели.. Хотя бы пытались.)
Жаль, что Клипперс вас не наняли для консультации. Вы-то смотрите матчи, в отличии от их фронт-офиса
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Fungus_Amongus
Пипец. Предчувствие было, что сейчас зайду на спортс.ру и прочитаю, что Вестбрук в Клипперс. Так и есть. Как по мне это идиотизм со стороны Клипперс. Пожалеют об этом еще.
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Ar Monohrom
Ответ Александр Ульянов
потому что это игрок с эгом лидера, но качеств лидера у него нет.
как дзюба
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Tydeus
Ответ Andy
Я комментирую статью. Там написано они выкупили. Значение этого слова я знаю. Про доплатили я ничего не читал.
Вы комментируете обычный процесс после дедлайна на обмены, который происходит по несколько раз ежегодно. Выкуп в НБА - это процедура расторжения контракта с игроком.
Вы удивитесь, но в лиге есть пол зарплат, меньше которых нельзя платить за сезон.
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...Quo Vadis...
Блин, почему не Беверли?
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A. V.
Ответ Друг Писателя
Зачем Рассел ЛАК? Странное подписание.
Меня много лет мучит вопрос - а зачем вообще ЛАК? Странная организация
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Tydeus
Ответ Лужин
Шел 2023-й, команды до сих верят, что Уэстбрук в контендере это хорошая идея.
А в каком он контендере, кроме Оклахомы был?
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...Quo Vadis...
Ответ Mr.BadGuy
Какое это усиление? ЛАК гоняют изоляции особенно в решающие моменты, для чего им Расс, чтобы перевести мяч через центральную линию и забросить в айзо на Кавая или Пиджи? Он им только мешать будет, потому что их спокойно будут даблтимить бросая Расса одного на дуге.
Потому что Расс ещё и в защите нулевой. Ещё и без мяча бесполезен.

Ещё и минусовой, для командных построений, да.
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A. V.
Это его шанс поиграть в ПО
Не было бы счастья, да несчастье помогло
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...Quo Vadis...
Ответ Kemal Gul
А мне вот не хочется заранее хоронить Расса. Перспективы Клипперс в по туманны, серьёзным контендером не выглядят, терять нечего. Так что подписание Уэстбрука выглядит логично. Не заиграет - ничего страшного, но если вернётся хотя бы на свой уровень времён игры за Уизардс, станет вполне себе важной опцией для команды. Плюс розыгрыша добавит, ведь у парусников вообще нет чистого ПГ
Терять есть, чего.

И Клипперс именно что выглядят серьезным конетендером.

Какой опцией?
Какой уровень игры за Уизардс?)
Какого розыгрыша??))

Вы бы хоть матчи смотрели..
Хотя бы пытались.)
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Andy
Ответ Vanila Panda
так им за это доплатили
Я комментирую статью. Там написано они выкупили. Значение этого слова я знаю. Про доплатили я ничего не читал.
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Друг Писателя
Зачем Рассел ЛАК? Странное подписание.
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...Quo Vadis...
Ответ Бускетс это позиция
будет весело, если парусники с ним чемпионство возьмут)
Если в решающие моменты его с площадки спрячут..
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Максим Новиков
Ответ Budabuda
а ЛеБрон не его кореш?
Не думаю
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...Quo Vadis...
Ответ xamer 9
Интересно, какой контракт ему выпишут в конце сезона. Верится, что дадут какой нибудь 40 на 3 года, иначе не вижу смысла почему именно в ЛАК приходит
Интересно где вот?)
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Mr.BadGuy
Ответ DirkMavs
Считаю это усиление для парусников….самый оптимальный вариант для Расса
Какое это усиление? ЛАК гоняют изоляции особенно в решающие моменты, для чего им Расс, чтобы перевести мяч через центральную линию и забросить в айзо на Кавая или Пиджи? Он им только мешать будет, потому что их спокойно будут даблтимить бросая Расса одного на дуге.
+3
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...Quo Vadis...
Ответ Andy
Клоунада НБА. Юта взяла то что не нужно, что бы выкинуть деньги на ветер.
Они выкинули деньги за неделю его зарплаты (остальное платили Лейкерс и заплатит его будущий клуб). Плюс - получат бонусы за его списание, по контракту: уступку в деньгах (которые разойдутся команде) и пики, которые Эйндж копит.
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...Quo Vadis...
Ответ Вадим Ермаков
Отличный вариант для обеих сторон. Расс перешёл в серьёзную тиму, лак получили мало того, что чистого пг, так ещё и того, кто наконец-то добавит темпа в безумно медленную и статичную игру
Он не чистый ПГ.

Не понимаете баскетбол, ну хоть спосите у знающих людей?
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Rick Sorkin
Ответ Abdulla
Ему светит только минималка или около того, насколько могу судить.
«в конце сезона»
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