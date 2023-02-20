Ожидается, что Расселл Уэстбрук будет выходить в стартовой пятерке «Клипперс»

Теги Клипперс НБА Расселл Уэстбрук Баскетбол

Ожидается, что Расселл Уэстбрук получит в «Клипперс» роль стартового разыгрывающего, но это может произойти не сразу, сообщает журналист The Athletic Ло Мюррэй.

Источник в лиге подтвердил, что Уэстбрук отправился сегодня в Лос-Анджелес, чтобы пройти медосмотр. 

Официальное подписание контракта, скорее всего, произойдет не ранее, чем через 48 часов после того, как «Юта» отчислит Уэстбрука.

Ранее инсайдер Эдриан Воджнаровски сообщил, что Уэстбрук планирует подписать контракт с «Клипперс», как только завершит процедуру выкупа контракта с «Ютой».

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1 комментарий

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LilAnswer
Ну и зря. Теперь в старте 2 человека без броска Уэстбрук и Зубац. Хз как Уэстбрука вписать в состав, но выглядит это все пока не особо хорошо.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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