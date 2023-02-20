Ожидается, что Расселл Уэстбрук будет выходить в стартовой пятерке «Клипперс»

Ожидается, что получит в « » роль стартового разыгрывающего, но это может произойти не сразу, сообщает журналист The Athletic Ло Мюррэй.

Источник в лиге подтвердил, что Уэстбрук отправился сегодня в Лос-Анджелес, чтобы пройти медосмотр.

Официальное подписание контракта, скорее всего, произойдет не ранее, чем через 48 часов после того, как «Юта» отчислит Уэстбрука.

Ранее инсайдер Эдриан Воджнаровски сообщил, что Уэстбрук планирует подписать контракт с «Клипперс», как только завершит процедуру выкупа контракта с «Ютой».

Кавай и Джордж уже 4-й год в Лос-Анджелесе. Они вообще собираются брать титул?