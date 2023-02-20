«Буллс» могут подписать Джона Уолла или Патрика Беверли

В связи с переходом в «Клипперс» «Буллс» могут переключиться на и , сообщает журналист NBC Sports Chicago Кей Си Джонсон.

По информации инсайдера Эдриана Воджнаровски, Уэстбрук планирует подписать контракт с « », когда завершит процедуру выкупа контракта с «Ютой».

Уолл и Беверли находятся в статусе свободных агентов. Опытные разыгрывающие оказались на рынке после выкупа контрактов с «Хьюстоном» и «Орландо» соответственно.

Итоги лютейшего дедлайна НБА: развал «Бруклина», «Лейкерс» дают Леброну шанс, «ГСВ» признает ошибки