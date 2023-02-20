«Буллс» могут подписать Джона Уолла или Патрика Беверли
В связи с переходом Расселла Уэстбрука в «Клипперс» «Буллс» могут переключиться на Джона Уолла и Патрика Беверли, сообщает журналист NBC Sports Chicago Кей Си Джонсон.
По информации инсайдера Эдриана Воджнаровски, Уэстбрук планирует подписать контракт с «Клипперс», когда завершит процедуру выкупа контракта с «Ютой».
Уолл и Беверли находятся в статусе свободных агентов. Опытные разыгрывающие оказались на рынке после выкупа контрактов с «Хьюстоном» и «Орландо» соответственно.
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11 место, 2 победы до ПИ, снизу еще Индиана у которой выздоровел Халибертон, и Орландо не сдается.
Даже если заползут в ПИ, что это даст? Летом свалит Вуч, Дерозан если и продлится, то будет играть все хуже. Могли бы с ЛАЛ и Никс пиков получить, а пописывать мертвых Уолла или Патбева это уже попахивает отчаянием