«Буллс» могут подписать Джона Уолла или Патрика Беверли

Теги возможные переходы Чикаго Клипперс НБА Расселл Уэстбрук Патрик Беверли Джон Уолл Баскетбол

В связи с переходом Расселла Уэстбрука в «Клипперс» «Буллс» могут переключиться на Джона Уолла и Патрика Беверли, сообщает журналист NBC Sports Chicago Кей Си Джонсон.

По информации инсайдера Эдриана Воджнаровски, Уэстбрук планирует подписать контракт с «Клипперс», когда завершит процедуру выкупа контракта с «Ютой».

Уолл и Беверли находятся в статусе свободных агентов. Опытные разыгрывающие оказались на рынке после выкупа контрактов с «Хьюстоном» и «Орландо» соответственно.

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4 комментария

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...Quo Vadis...
Ответ Максим Макеев
чикаго ждёт распродажа летом теперь 148%
Скорее всего, наоборот.
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Mr.BadGuy
Лучше бы Булс продали Дерозана и Вуча или даже Лавина. Команда собранная на здесь и сейчас, не смогла здесь и сейчас.
11 место, 2 победы до ПИ, снизу еще Индиана у которой выздоровел Халибертон, и Орландо не сдается.
Даже если заползут в ПИ, что это даст? Летом свалит Вуч, Дерозан если и продлится, то будет играть все хуже. Могли бы с ЛАЛ и Никс пиков получить, а пописывать мертвых Уолла или Патбева это уже попахивает отчаянием
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Максим Макеев
чикаго ждёт распродажа летом теперь 148%
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vlasovsport
Какое-то дикое количество номинальных защитников у них.
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