«Клипперс» отчислят Мозеса Брауна

Теги возможные переходы Клипперс НБА Расселл Уэстбрук Мозес Браун Баскетбол

Центровой «Клипперс» Мозес Браун (23 года, 218 см) покинет команду, пишет обозреватель The Athletic Лоу Мюррэй.

Браун выступал за калифорнийцев на условиях двустороннего соглашения. Он провел 34 матча в нынешнем сезоне, набирая в среднем 4,6 очка и 4,1 подбора за 8,5 минуты на площадке.

В результате отчисления Брауна «Клипперс» смогут подписать двусторонний контракт с другим игроком на рынке отказов. Также клуб имеет одно свободное место в составе для полноценного контракта. По слухам, «Клипперс» интересуются Расселлом Уэстбруком.

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1 комментарий

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Tim Timson
Аж чуть бритву в кофе не уронил).. Расса на двусторонний. Но нет..Джей лига спи спокойно ))
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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