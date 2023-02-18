«Клипперс» отчислят Мозеса Брауна
Центровой «Клипперс» Мозес Браун (23 года, 218 см) покинет команду, пишет обозреватель The Athletic Лоу Мюррэй.
Браун выступал за калифорнийцев на условиях двустороннего соглашения. Он провел 34 матча в нынешнем сезоне, набирая в среднем 4,6 очка и 4,1 подбора за 8,5 минуты на площадке.
В результате отчисления Брауна «Клипперс» смогут подписать двусторонний контракт с другим игроком на рынке отказов. Также клуб имеет одно свободное место в составе для полноценного контракта. По слухам, «Клипперс» интересуются Расселлом Уэстбруком.
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