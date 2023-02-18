«Клипперс» отчислят Мозеса Брауна

Центровой « » (23 года, 218 см) покинет команду, пишет обозреватель The Athletic Лоу Мюррэй.

Браун выступал за калифорнийцев на условиях двустороннего соглашения. Он провел 34 матча в нынешнем сезоне, набирая в среднем 4,6 очка и 4,1 подбора за 8,5 минуты на площадке.

В результате отчисления Брауна «Клипперс» смогут подписать двусторонний контракт с другим игроком на рынке отказов. Также клуб имеет одно свободное место в составе для полноценного контракта. По слухам, «Клипперс» интересуются .

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