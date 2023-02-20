Леброн Джеймс, Дуэйн Уэйд и Кармело Энтони сделали совместное фото на Матче звезд
Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс встретитился со своими звездными товарищами на Матче всех звезд НБА-2023.
В сети появилось фотография, на которой Джеймс запечатлен вместе с Дуэйном Уэйдом и Кармело Энтони.
Уэйд выступал с Джеймсом за «Майами» с 2010 по 2014 год и дважды стали чемпионами (2012, 2013). Энтони играл за «Лейкерс» в прошлом сезоне.
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