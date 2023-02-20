Леброн Джеймс, Дуэйн Уэйд и Кармело Энтони сделали совместное фото на Матче звезд

Форвард «Лейкерс» встретитился со своими звездными товарищами на всех звезд НБА-2023.

В сети появилось фотография, на которой Джеймс запечатлен вместе с и Кармело Энтони.

Уэйд выступал с Джеймсом за « » с 2010 по 2014 год и дважды стали чемпионами (2012, 2013). Энтони играл за « » в прошлом сезоне.

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