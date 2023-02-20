Леброн Джеймс, Дуэйн Уэйд и Кармело Энтони сделали совместное фото на Матче звезд

Теги Леброн Джеймс Кармело Энтони Лейкерс Майами Дуэйн Уэйд НБА Матч всех звезд НБА фото Баскетбол

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс встретитился со своими звездными товарищами на Матче всех звезд НБА-2023.

В сети появилось фотография, на которой Джеймс запечатлен вместе с Дуэйном Уэйдом и Кармело Энтони.

Уэйд выступал с Джеймсом за «Майами» с 2010 по 2014 год и дважды стали чемпионами (2012, 2013). Энтони играл за «Лейкерс» в прошлом сезоне.

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1 комментарий

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Xell
Три БоГатыря)))
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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