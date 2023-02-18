В Солт-Лейк-Сити в пятницу стартовал Звездный уикенд НБА.

Одним из мероприятий первого дня стал знаменитостей, который завершился победой Команды Дуэйна Уэйда над Командой Райана Смита (81:78).

Уэйд и владелец «Джаз» сразились в конкурсе снайперов, бизнесмену удалось превзойти легенду со счетом 11:10.

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