Дуэйн Уэйд уступил владельцу «Юты» Райану Смиту в конкурсе снайперов
В Солт-Лейк-Сити в пятницу стартовал Звездный уикенд НБА.
Одним из мероприятий первого дня стал Матч знаменитостей, который завершился победой Команды Дуэйна Уэйда над Командой Райана Смита (81:78).
Уэйд и владелец «Джаз» сразились в конкурсе снайперов, бизнесмену удалось превзойти легенду НБА со счетом 11:10.
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А бизнесмен хорош👏