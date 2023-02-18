Дуэйн Уэйд уступил владельцу «Юты» Райану Смиту в конкурсе снайперов

Теги Дуэйн Уэйд НБА видео Матч всех звезд НБА Юта Райан Смит Баскетбол

В Солт-Лейк-Сити в пятницу стартовал Звездный уикенд НБА.

Одним из мероприятий первого дня стал Матч знаменитостей, который завершился победой Команды Дуэйна Уэйда над Командой Райана Смита (81:78).

Уэйд и владелец «Джаз» сразились в конкурсе снайперов, бизнесмену удалось превзойти легенду НБА со счетом 11:10.

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3 комментария

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armageddon123456
Ну, ну Батя то знатный снайпер, то всем известно
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Дэннис Молинарев
Когда поленился накануне сходить в спортзал
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Caraxes
Мда, Уэйд конечно не 40% стрелял по карьере из-за дуги, но как-то слишком плохо
А бизнесмен хорош👏
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