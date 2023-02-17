Экс-игрок « » рассказал, чем ему более всего запомнился другой бывший баскетболист калифорнийцев .

«В день матча Расс был первым в раздевалке, так происходило всегда. Заранее приезжаю я, заранее приезжает Брон, заранее приезжает Эй Ди. Мы попадаем в раздевалку, а Расс уже там, уже в униформе, уже успел поработать. В наушниках, полностью сосредоточен.

Наши с ним отношения? Он мой кореш. Кореш на всю жизнь. На полном серьезе. Мы с ним поймали одну братскую волну. Все серьезно... Я не знал, что он настолько понимает баскетбол. От понимает баскетбол от и до», – заявил Беверли.

33 года назад Джордан сыграл под 12-м номером – его майку украли: искали всем стадионом, вор пролез в раздевалку через натяжной потолок!

Данк после наброса самому себе – бессмертный хайлайт Матчей всех звезд. Никто не делал его с таким изяществом, как Трэйси Макгрэйди