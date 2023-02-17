Патрик Беверли: «В день матча Уэстбрук всегда был первым в раздевалке»

Теги Лейкерс НБА Расселл Уэстбрук Патрик Беверли Баскетбол

Экс-игрок «Лейкерс» Патрик Беверли рассказал, чем ему более всего запомнился другой бывший баскетболист калифорнийцев Расселл Уэстбрук.

«В день матча Расс был первым в раздевалке, так происходило всегда. Заранее приезжаю я, заранее приезжает Брон, заранее приезжает Эй Ди. Мы попадаем в раздевалку, а Расс уже там, уже в униформе, уже успел поработать. В наушниках, полностью сосредоточен.

Наши с ним отношения? Он мой кореш. Кореш на всю жизнь. На полном серьезе. Мы с ним поймали одну братскую волну. Все серьезно... Я не знал, что он настолько понимает баскетбол. От понимает баскетбол от и до», – заявил Беверли.

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3 комментария

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scorp19
И первым после Лепрона возвращался туда, ржа как конь ) Не забывается всё то видео после поражения от Селтикс )
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Gaval
очередная жертва на олтарь величия
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Игорь Ерин
Ну, а что ... Добрые , хорошие слова . Да ещё и от Пэта. Молодец . Оба - молодцы .
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-2
+9
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