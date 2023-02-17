«Чикаго» может отчислить Горана Драгича, чтобы освободить место в составе

« » может отчислить разыгрывающего Горана Драгича, чтобы освободить место в составе под подписание кого-то из выкупленных после дедлайна игроков.

«Если «Буллс» не удастся заполучить , то следует помнить о и . Но клубу потребуется освобождать место в составе, что ставит под вопрос будущее в «Чикаго» », – пишет чикагский журналист Кей Си Джонсон.

36-летний Драгич набирает в текущем сезоне НБА 6,4 очка и 2,7 передачи в среднем за игру.

Итоги лютейшего дедлайна НБА: развал «Бруклина», «Лейкерс» дают Леброну шанс, «ГСВ» признает ошибки