«Чикаго» может отчислить Горана Драгича, чтобы освободить место в составе

Теги возможные переходы Чикаго НБА Горан Драгич Расселл Уэстбрук Патрик Беверли Джон Уолл Баскетбол

«Чикаго» может отчислить разыгрывающего Горана Драгича, чтобы освободить место в составе под подписание кого-то из выкупленных после дедлайна игроков.

«Если «Буллс» не удастся заполучить Уэстбрука, то следует помнить о Джоне Уолле и Патрике Беверли. Но клубу потребуется освобождать место в составе, что ставит под вопрос будущее в «Чикаго» Горана Драгича», – пишет чикагский журналист Кей Си Джонсон.

36-летний Драгич набирает в текущем сезоне НБА 6,4 очка и 2,7 передачи в среднем за игру.

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1 комментарий

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Gentle Giant
В пятый раз уже где-то у Даллас будет возможность его себе взять. Надеюсь, в этот раз возьмут. А то с третьим РГ совсем печаль-беда.
+6
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+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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