«Чикаго» может отчислить Горана Драгича, чтобы освободить место в составе
«Чикаго» может отчислить разыгрывающего Горана Драгича, чтобы освободить место в составе под подписание кого-то из выкупленных после дедлайна игроков.
«Если «Буллс» не удастся заполучить Уэстбрука, то следует помнить о Джоне Уолле и Патрике Беверли. Но клубу потребуется освобождать место в составе, что ставит под вопрос будущее в «Чикаго» Горана Драгича», – пишет чикагский журналист Кей Си Джонсон.
36-летний Драгич набирает в текущем сезоне НБА 6,4 очка и 2,7 передачи в среднем за игру.
Итоги лютейшего дедлайна НБА: развал «Бруклина», «Лейкерс» дают Леброну шанс, «ГСВ» признает ошибки
1 комментарий