Кендрик Перкинс о Матче всех звезд: «Майк Мэлоун просто хейтер, потому что это было чертовски зрелищно»

Теги Бостон Кендрик Перкинс Денвер НБА Матч всех звезд НБА Майкл Мэлоун Джейлен Браун Джейсон Тейтум Баскетбол

Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс прокомментировал слова главного тренера «Денвера» Майкла Мэлоуна, который назвал Матч всех звезд-2023 «худшей игрой в истории баскетбола».

«Я думаю, что Майк Мэлоун просто хейтер, потому что это было чертовски зрелищно.

Возможно, у меня немного предвзятое мнение, потому что парни из «Селтикс», самый динамичный дуэт в лиге, сегодня устроили настоящее шоу.

Я не понимаю, как кого-то могло разочаровать это представление», – сказал чемпион НБА 2008 года в составе «Бостона».

20 лет назад Джордан сыграл в своем последнем Матче звезд. У него украли победное попадание на последних секундах

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10 комментариев

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anastasia Krugova
МВЗ уже много лет как просто шоу ! Все знают это.... но каждый год одно и тоже, каждый раз одни и те же разговоры ! В современной лиге звезды просто не могут играть по другому ))) Они и в обычных играх не знают что такое защита , а вы требуете этого от них на шоу ??))глупцы ....
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Виктор Шакуров
Ответ Cash_flow
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Его работа и есть, что опровергать реальность. На да говорить нет, на нет - да. Чем больше известной субстанции на вентиляторе, тем больше у них рейтинги...
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Виктор Шакуров
Ответ Виктор Шакуров
Гдееее? Гдеее он там увидел зрелищность??? Пипец как "интересно" было наблюдать треть матча, противостояние одноклубников. Может, тогда, что то типа стритбола устроит на МВЗ. Знаете, много лет МВЗ, это уже не матч, а большой конкурс данков и трех. Кто считает что раньше (в 90е) было тоже самое, пересмотрите... Очень отличается.
Кстати, есть предложение. Не проводить конкурсы данков и трех. А посадить жюри, на МВЗ. И пусть они таблички с баллами поднимают на каждый мяч в корзине, на протяжении матча. У кого больше баллов, тот и выиграл.))
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Archer_Great
Я посмотрел фулл хайлайтс на ютубе, даже там не осилил до конца, ибо скука смертная. Единственное, что запомнилось, это как Кайри пытался два раза навесить аллей-уп на Йокича - и все. О каком зрелище может идти речь? Даже драфт на деле оказался более унылым, чем думалось изначально. Опять же, Йокич спас в конце своим самовыбором)
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harvest.kuban
Обожаю НБА, начинал еще с "Лучшие игры НБА" на РТР, в первой половине 90-х, будучи ребенком.
Но, сегодня даже не смог потянуть ролик с хайлатами, этой зрелищной встречи. Хватило секунд на 90.
Конечно если вам нравится шоу, типа Гарлем глоуб троттерс, то может и зрелищно.
Только нюанс в том, что от баскетбола там мало чего. Это не баскет, так шоу без сопротивления.
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Cash_flow
Ответ Виктор Шакуров
Гдееее? Гдеее он там увидел зрелищность??? Пипец как "интересно" было наблюдать треть матча, противостояние одноклубников. Может, тогда, что то типа стритбола устроит на МВЗ. Знаете, много лет МВЗ, это уже не матч, а большой конкурс данков и трех. Кто считает что раньше (в 90е) было тоже самое, пересмотрите... Очень отличается.
Не забывай, что niggas вроде Кендрика Пэркинса зарабатывают себе на жизнь ложью
+3
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+3
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Rodbert
Что там было зрелищного? Даже хайлайты смотреть тяжело, настолько это было уныло. И это говорит эксперт ESPN. Куда катится НБА?
+1
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Виктор Шакуров
Гдееее? Гдеее он там увидел зрелищность??? Пипец как "интересно" было наблюдать треть матча, противостояние одноклубников. Может, тогда, что то типа стритбола устроит на МВЗ. Знаете, много лет МВЗ, это уже не матч, а большой конкурс данков и трех. Кто считает что раньше (в 90е) было тоже самое, пересмотрите... Очень отличается.
+5
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+5
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Santy-44
Нет Перк, это было не зрелищно.
+7
0
+7
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Красный чай
Мэлоун прав однако, в МВЗ даже по своим обычным стандартам не защищались, это был конкурс данков а не баскетбольный матч.
+11
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+11
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