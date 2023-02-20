Кендрик Перкинс о Матче всех звезд: «Майк Мэлоун просто хейтер, потому что это было чертовски зрелищно»

Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс прокомментировал слова главного тренера «Денвера» Майкла Мэлоуна, который назвал Матч всех звезд-2023 «худшей игрой в истории баскетбола».

«Я думаю, что Майк Мэлоун просто хейтер, потому что это было чертовски зрелищно.

Возможно, у меня немного предвзятое мнение, потому что парни из «Селтикс», самый динамичный дуэт в лиге, сегодня устроили настоящее шоу.

Я не понимаю, как кого-то могло разочаровать это представление», – сказал чемпион 2008 года в составе « ».

20 лет назад Джордан сыграл в своем последнем Матче звезд. У него украли победное попадание на последних секундах