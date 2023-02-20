Кендрик Перкинс о Матче всех звезд: «Майк Мэлоун просто хейтер, потому что это было чертовски зрелищно»
Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс прокомментировал слова главного тренера «Денвера» Майкла Мэлоуна, который назвал Матч всех звезд-2023 «худшей игрой в истории баскетбола».
«Я думаю, что Майк Мэлоун просто хейтер, потому что это было чертовски зрелищно.
Возможно, у меня немного предвзятое мнение, потому что парни из «Селтикс», самый динамичный дуэт в лиге, сегодня устроили настоящее шоу.
Я не понимаю, как кого-то могло разочаровать это представление», – сказал чемпион НБА 2008 года в составе «Бостона».
20 лет назад Джордан сыграл в своем последнем Матче звезд. У него украли победное попадание на последних секундах
Но, сегодня даже не смог потянуть ролик с хайлатами, этой зрелищной встречи. Хватило секунд на 90.
Конечно если вам нравится шоу, типа Гарлем глоуб троттерс, то может и зрелищно.
Только нюанс в том, что от баскетбола там мало чего. Это не баскет, так шоу без сопротивления.