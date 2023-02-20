Кайри Ирвинг на Матче всех звезд прикрыл кроссовки Nike замшевой бахромой

Разыгрывающий « » вышел на всех звезд НБА-2023 в кроссовках , закрытыми замшевой бахромой.

В декабре прошлого года компания Nike разорвала контракт с Ирвингом, но игрок продолжает выступать в кроссовках этого бренда, используя необычные способы, чтобы скрыть логотип компании.

Причиной расторжения контракта между Ирвингом и Nike стала антисемитская публикация, которую игрок разместил в социальных сетях и за которую он был временно отстранен от выступлений.

Наконец-то крутой конкурс данков НБА! Спасибо парню, который еще неделю назад был без контракта