Кайри Ирвинг на Матче всех звезд прикрыл кроссовки Nike замшевой бахромой

Теги Даллас НБА Матч всех звезд НБА фото Nike Кайри Ирвинг Баскетбол

Разыгрывающий «Далласа» Кайри Ирвинг вышел на Матч всех звезд НБА-2023 в кроссовках Nike, закрытыми замшевой бахромой.

В декабре прошлого года компания Nike разорвала контракт с Ирвингом, но игрок продолжает выступать в кроссовках этого бренда, используя необычные способы, чтобы скрыть логотип компании.

Причиной расторжения контракта между Ирвингом и Nike стала антисемитская публикация, которую игрок разместил в социальных сетях и за которую он был временно отстранен от выступлений.

Наконец-то крутой конкурс данков НБА! Спасибо парню, который еще неделю назад был без контракта

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Stivi M.D.
А собсно зачем?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Tolball
Таким способом можно только больше рекламы им сделать.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
old folk
Работники мяча и топора,
Романтики с большой дороги (с)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
fy6597kh4n
Такой он интересный чувак, вот реально

Со своими приколами, причудами, при том невероятный игрок

Кстати, вчера один из немногих, если не единственный, кто вышел именно играть, а не отбывать номер в команде Брона
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий