Кайри Ирвинг на Матче всех звезд прикрыл кроссовки Nike замшевой бахромой
Разыгрывающий «Далласа» Кайри Ирвинг вышел на Матч всех звезд НБА-2023 в кроссовках Nike, закрытыми замшевой бахромой.
В декабре прошлого года компания Nike разорвала контракт с Ирвингом, но игрок продолжает выступать в кроссовках этого бренда, используя необычные способы, чтобы скрыть логотип компании.
Причиной расторжения контракта между Ирвингом и Nike стала антисемитская публикация, которую игрок разместил в социальных сетях и за которую он был временно отстранен от выступлений.
Наконец-то крутой конкурс данков НБА! Спасибо парню, который еще неделю назад был без контракта
Романтики с большой дороги (с)
Со своими приколами, причудами, при том невероятный игрок
Кстати, вчера один из немногих, если не единственный, кто вышел именно играть, а не отбывать номер в команде Брона