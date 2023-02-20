Данки Мэка Маккланга принесли конкурсам Звездного уикенда НБА рекордные просмотры

Видеозапись субботней конкурсной программы Звездного уикенда НБА, главной звездой которой стал победитель конкурса данков , собрала более полумиллиарда просмотров за первые 12 часов, сообщает пресс-служба лиги.

520 миллионов просмотров — это самый высокий показатель для субботнего вечера Звездного уикенда. Показатель продолжает расти.

Защитник «Филадельфии» Маккланг исполнил три данка на максимально возможные 50 баллов и обыграл в финале конкурса Трея Мерфи («Новый Орлеан»). Маккланг начинал нынешний сезон в G-лиге и был подписан «Филадельфией» за неделю до всех звезд.

Наконец-то крутой конкурс данков НБА! Спасибо парню, который еще неделю назад был без контракта