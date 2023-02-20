Данки Мэка Маккланга принесли конкурсам Звездного уикенда НБА рекордные просмотры
Видеозапись субботней конкурсной программы Звездного уикенда НБА, главной звездой которой стал победитель конкурса данков Мэк Маккланг, собрала более полумиллиарда просмотров за первые 12 часов, сообщает пресс-служба лиги.
520 миллионов просмотров — это самый высокий показатель для субботнего вечера Звездного уикенда. Показатель продолжает расти.
Защитник «Филадельфии» Маккланг исполнил три данка на максимально возможные 50 баллов и обыграл в финале конкурса Трея Мерфи («Новый Орлеан»). Маккланг начинал нынешний сезон в G-лиге и был подписан «Филадельфией» за неделю до Матча всех звезд.
Наконец-то крутой конкурс данков НБА! Спасибо парню, который еще неделю назад был без контракта
остальные 519744000 на рутуб?