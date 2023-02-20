Майкл Мэлоун – о Матче звезд НБА-2023: «Эта игра была худшей в истории баскетбола»
Главный тренер «Денвера» Майкл Мэлоун критически отозвался о Матче всех звезд НБА-2023, который прошел в Солт-Лейк-Сити.
«Приехать сюда и принять участие в таком событии – честь для меня. Здесь много отличных игроков, но эта игра была худшей в истории баскетбола.
Не уверен, что можно это исправить. Нужно отдать должное Джоэлу Эмбииду и Кайри Ирвингу, которые боролись, пытались защищаться. Игроки обошлись без травм, устроили шоу для фанатов, но присутствовать на такой игре было тяжело, не буду врать», – заявил Мэлоун.
Мэлоун являлся главным тренером команды Леброна Джеймса, которая уступила команде Янниса Адетокумбо со счетом 175:184.
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