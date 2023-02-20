Майкл Мэлоун – о Матче звезд НБА-2023: «Эта игра была худшей в истории баскетбола»

Теги Леброн Джеймс Денвер НБА Матч всех звезд НБА Кайри Ирвинг Майкл Мэлоун Яннис Адетокумбо Джоэл Эмбиид Баскетбол

Главный тренер «Денвера» Майкл Мэлоун критически отозвался о Матче всех звезд НБА-2023, который прошел в Солт-Лейк-Сити.

«Приехать сюда и принять участие в таком событии – честь для меня. Здесь много отличных игроков, но эта игра была худшей в истории баскетбола.

Не уверен, что можно это исправить. Нужно отдать должное Джоэлу Эмбииду и Кайри Ирвингу, которые боролись, пытались защищаться. Игроки обошлись без травм, устроили шоу для фанатов, но присутствовать на такой игре было тяжело, не буду врать», – заявил Мэлоун.

Мэлоун являлся главным тренером команды Леброна Джеймса, которая уступила команде Янниса Адетокумбо со счетом 175:184.

Маккланг крутой, но его участие это не правильно

Последний боевой Матч звезд НБА прошел в 2001-м. Айверсон бухал три дня, а потом сражался с Западом, предрассудками и травмами

20 лет назад Джордан сыграл в своем последнем Матче звезд. У него украли победное попадание на последних секундах

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11 комментариев

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PredatorMax
Так лига сама довела ситуацию до абсурда нынешним форматом. Этот драфт игроков - полнейшая антиспортивная хрень. Если раньше в противостояние Востока и Запада был хоть какой-то минимальный нерв и конкурентная составляющая, то нынешний формат и ее убил.
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JBa
Ответ Artur Prokopchuk
Это просто неуважение к самому баскетболу. Еще и MVP имени Кобе, который всегда рубился на таких играх. Разочарование. Пусть переименуют награду.
mvp имени дуайта ховарда, например
+1
0
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Sonder
Ответ Ametis
Вот, теперь добавили эту фразу! изначально её не было!
у вас разница в комментариях одна минута, ну конечно добавили
+1
-1
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Ametis
Ответ xamer 9
Ещё раз внимааательно прочитайте)
Вот, теперь добавили эту фразу! изначально её не было!
+1
-1
0
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Artur Prokopchuk
Это просто неуважение к самому баскетболу.
Еще и MVP имени Кобе, который всегда рубился на таких играх. Разочарование. Пусть переименуют награду.
+15
-1
+14
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Джонни-массажист
Майкл вообще, наверное, уснул перед телевизором)))))
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Телохранитель Джеймса Уорти
Патовая ситуация для лиги, конечно: нет ни одного инструмента заставить игроков выкладываться хотя бы на 50%
+5
0
+5
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al77
Так и в НХЛ уже матч звезд не вызывает никаких эмоций и при возможности от него пытаются откосить.
Бизнес победил - когда играют за 20-50 миллионов в год - то зачем это делать бесплатно?
+4
-1
+3
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xamer 9
Ответ Ametis
А где в его интервью слова, которые написаны в заголовке?
Ещё раз внимааательно прочитайте)
+4
0
+4
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Ametis
А где в его интервью слова, которые написаны в заголовке?
0
-4
-4
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Ужратый Гусениц
даже тренерам уже не нравится в этом участвовать, и смотреть на аппатичность игроков
+16
0
+16
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