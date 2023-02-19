Мэк Маккланг выразил готовность выступить в данк-контесте в следующем году

Теги Новый Орлеан Филадельфия НБА Матч всех звезд НБА Зайон Уильямсон Мэк Маккланг Баскетбол

Победитель данк-контеста Мэк Маккланг из «Филадельфии» во время интервью после триумфа выразил готовность защитить титул в следующем году.

«Я вас понял. Если позовете снова, я вернусь», – заявил Маккланг.

Начинавший сезон в G-лиге защитник исполнил три данка на максимально возможные 50 баллов.

О желании стать участником конкурса данкеров также заявил форвард «Нового Орлеана» Зайон Уильямсон.

Мэк Маккланг (кто?) спас конкурс данков! Еще неделю назад он был без контракта в НБА

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3 комментария

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Klna Jislime
Ответ Сергей Поляков
Зак уже вряд ли прыгать будет.А у Зайона не факт,что с весом все будет норм.
Да думаю тоже что не будет, но уверен что Лавин мог бы еще что-то начудить на приличном уровне, по Зайону да посморим. Когда-то и Яннис и Леброн в 13 или в 12 году, тоже говорил что я буду на сдк в некст году, а чет и не было ни одного ни второго.
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Сергей Поляков
Ответ Klna Jislime
Да накиньте уже Моренту, Зайону, Эдвардсу и Лавину за участие по 20 лямов, и все будет отлично. А то другого выхода для поднятия статуса шоу, я не вижу, Сильвер жлоб крч явный.
Зак уже вряд ли прыгать будет.А у Зайона не факт,что с весом все будет норм.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Klna Jislime
Да накиньте уже Моренту, Зайону, Эдвардсу и Лавину за участие по 20 лямов, и все будет отлично.
А то другого выхода для поднятия статуса шоу, я не вижу, Сильвер жлоб крч явный.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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