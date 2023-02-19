Победитель данк-контеста Мэк Маккланг из «Филадельфии» во время интервью после триумфа выразил готовность защитить титул в следующем году.

«Я вас понял. Если позовете снова, я вернусь», – заявил Маккланг.

Начинавший сезон в G-лиге защитник исполнил три данка на максимально возможные 50 баллов.

О желании стать участником конкурса данкеров также заявил форвард «Нового Орлеана» .

Мэк Маккланг (кто?) спас конкурс данков! Еще неделю назад он был без контракта в НБА