Мэк Маккланг выразил готовность выступить в данк-контесте в следующем году
Победитель данк-контеста Мэк Маккланг из «Филадельфии» во время интервью после триумфа выразил готовность защитить титул в следующем году.
«Я вас понял. Если позовете снова, я вернусь», – заявил Маккланг.
Начинавший сезон в G-лиге защитник исполнил три данка на максимально возможные 50 баллов.
О желании стать участником конкурса данкеров также заявил форвард «Нового Орлеана» Зайон Уильямсон.
Мэк Маккланг (кто?) спас конкурс данков! Еще неделю назад он был без контракта в НБА
А то другого выхода для поднятия статуса шоу, я не вижу, Сильвер жлоб крч явный.