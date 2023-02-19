Легендарный игрок НБА Мэджик Джонсон отдал должное защитнику «Филадельфии» , который стал победителем данк-контеста лиги.

«Мэк Маккланг лично спас данк-контест со своим сегодняшним выступлением! Он устроил шоу!» – написал Мэджик.

В стартовом раунде Маккланг набрал максимальные 50 баллов за первый данк, за второй лишь Лиза Лесли поставила ему 49 баллов, остальные четверо судей – по 50.

В финале Мэк выдал два идеальных данка (50+50) и превзошел Трея Мерфи из «Нового Орлеана» (98 баллов).

Чего только не задействуют в конкурсах данков НБА. Здесь появлялись телефонная будка, портрет, машина, мотоцикл и даже самолет

Мэк Маккланг (кто?) спас конкурс данков! Еще неделю назад он был без контракта в НБА