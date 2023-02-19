Мэджик Джонсон: «Мэк Маккланг спас данк-контест»

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Легендарный игрок НБА Мэджик Джонсон отдал должное защитнику «Филадельфии» Мэку Макклангу, который стал победителем данк-контеста лиги.

«Мэк Маккланг лично спас данк-контест со своим сегодняшним выступлением! Он устроил шоу!» – написал Мэджик.

В стартовом раунде Маккланг набрал максимальные 50 баллов за первый данк, за второй лишь Лиза Лесли поставила ему 49 баллов, остальные четверо судей – по 50.

В финале Мэк выдал два идеальных данка (50+50) и превзошел Трея Мерфи из «Нового Орлеана» (98 баллов).

Чего только не задействуют в конкурсах данков НБА. Здесь появлялись телефонная будка, портрет, машина, мотоцикл и даже самолет

Мэк Маккланг (кто?) спас конкурс данков! Еще неделю назад он был без контракта в НБА

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1 комментарий

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SVstyle
Трей Мерфи тоже выступил очень достойно! Оба были прекрасны сегодня
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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