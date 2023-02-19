Зайон Уильямсон готов принять участие в данк-контесте в следующем году
По словам форварда «Нового Орлеана» Зайона Уильямсона, он всерьез задумывается о том, чтобы принять участие в данк-контесте НБА в следующем году.
«Думаю об этом. Всерьез думаю об участии в данк-контесте.
Мне кажется, я сделаю это, вероятно, в следующем году», – сказал Зайон.
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