По словам форварда «Нового Орлеана» , он всерьез задумывается о том, чтобы принять участие в данк-контесте НБА в следующем году.

«Думаю об этом. Всерьез думаю об участии в данк-контесте.

Мне кажется, я сделаю это, вероятно, в следующем году», – сказал Зайон.

В конкурсе, который состоялся в Солт-Лейк-Сити, победил Мэк Маккланг. Игрок «Филадельфии» три раза получил 50 баллов за свои данки.

Чего только не задействуют в конкурсах данков НБА. Здесь появлялись телефонная будка, портрет, машина, мотоцикл и даже самолет

Мэк Маккланг (кто?) спас конкурс данков! Еще неделю назад он был без контракта в НБА