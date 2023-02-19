Зайон Уильямсон готов принять участие в данк-контесте в следующем году

Теги Новый Орлеан НБА Матч всех звезд НБА Зайон Уильямсон Мэк Маккланг Баскетбол

По словам форварда «Нового Орлеана» Зайона Уильямсона, он всерьез задумывается о том, чтобы принять участие в данк-контесте НБА в следующем году.

«Думаю об этом. Всерьез думаю об участии в данк-контесте.

Мне кажется, я сделаю это, вероятно, в следующем году», – сказал Зайон.

В конкурсе, который состоялся в Солт-Лейк-Сити, победил Мэк Маккланг. Игрок «Филадельфии» три раза получил 50 баллов за свои данки.

Чего только не задействуют в конкурсах данков НБА. Здесь появлялись телефонная будка, портрет, машина, мотоцикл и даже самолет

Мэк Маккланг (кто?) спас конкурс данков! Еще неделю назад он был без контракта в НБА

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9 комментариев

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sfrrrR
Ответ Cheers
Под абсолютно любой новостью про Зайона хочется написать «Здоровья».
У тебя и ник соответствующий для этого.
+8
0
+8
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Dmitry Trepov
Смешно
0
-1
-1
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everyday4768
Начни с бега трусцой, крепыш!
0
0
0
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Magzhan Estigarribia
Похудеть бы ему
Прыжок вырастить еще на 10 см
0
0
0
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Caraxes
Ну если будет Зайон, то просмотры взлетят, даже при простых амплитудных данках)
Но что подозреваю будет либо травма, либо скажет в следующем уже точно
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Cheers
Под абсолютно любой новостью про Зайона хочется написать «Здоровья».
+16
0
+16
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wallenberg
Да пусть лучше будет готов хотя бы 60 игр в сезоне отыграть...
+10
0
+10
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Максим Макеев
уххухуху может лучше не надо))
0
0
0
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Константин Морозов
если не сломаешься
0
0
0
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