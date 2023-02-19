Данки Мэка Маккланга – лучшие моменты второго дня Звездного уикенда НБА

НБА представила подборку лучших моментов второго дня Звездного уикенда в Солт-Лейк-Сити, когда состоялись конкурс снайперов и конкурс мастерства, а также данк-контест.

Три первых места в Топ-10 достались из «Филадельфии», который стал победителем конкурса по броскам сверху.

Чего только не задействуют в конкурсах данков НБА. Здесь появлялись телефонная будка, портрет, машина, мотоцикл и даже самолет

Мэк Маккланг (кто?) спас конкурс данков! Еще неделю назад он был без контракта в НБА