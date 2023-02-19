Данки Мэка Маккланга – лучшие моменты второго дня Звездного уикенда НБА

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НБА представила подборку лучших моментов второго дня Звездного уикенда в Солт-Лейк-Сити, когда состоялись конкурс снайперов и конкурс мастерства, а также данк-контест.

Три первых места в Топ-10 достались Мэку Макклангу из «Филадельфии», который стал победителем конкурса по броскам сверху.

Чего только не задействуют в конкурсах данков НБА. Здесь появлялись телефонная будка, портрет, машина, мотоцикл и даже самолет

Мэк Маккланг (кто?) спас конкурс данков! Еще неделю назад он был без контракта в НБА

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1 комментарий

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Джонни-массажист
Мэк настолько хорошо,что обалдевшие афроамериканцы даже не подбегали к нему дать пятюню...Белые тоже умеют летать))) Удачи парню в НБА!!!
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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