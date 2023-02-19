Шакил О’Нил – о данках Мэка Маккланга: «У этого парня безумная мотивация»

Теги Шакил О′Нил Филадельфия НБА видео Матч всех звезд НБА Мэк Маккланг Баскетбол

Легендарный игрок НБА Шакил О’Нил посетил данк-контест в Солт-Лейк-Сити и остался под впечатлением от выступлением защитника «Филадельфии» Мэка Маккланга.

Маккланг стал победителем конкурса, получив максимальные 50 баллов за три из четырех своих данков.

«Я же говорил вам, говорил вам. У этого парня безумная мотивация», – произнес Шак после одного из данков Маккланга.

После решающего четвертого данка Мэка член Зала славы сказал: «Все вопросы сняты. Расходимся».

Мэк Маккланг (кто?) спас конкурс данков! Еще неделю назад он был без контракта в НБА

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2 комментария

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Максим Гергард
Ответ mqh9pzrxgf
Есть чуйка что так и останется победителем данк контеста и все) данчить красиво недостаточно чтоб быть хорошим баскетболистом
Сейчас сделает имя на данках и уедет в Китай на заработки
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
mqh9pzrxgf
Есть чуйка что так и останется победителем данк контеста и все) данчить красиво недостаточно чтоб быть хорошим баскетболистом
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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