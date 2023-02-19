Легендарный игрок НБА Шакил О’Нил посетил данк-контест в Солт-Лейк-Сити и остался под впечатлением от выступлением защитника «Филадельфии» .

Маккланг стал победителем конкурса, получив максимальные 50 баллов за три из четырех своих данков.

«Я же говорил вам, говорил вам. У этого парня безумная мотивация», – произнес Шак после одного из данков Маккланга.

После решающего четвертого данка Мэка член Зала славы сказал: «Все вопросы сняты. Расходимся».

Мэк Маккланг (кто?) спас конкурс данков! Еще неделю назад он был без контракта в НБА