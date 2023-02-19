Шакил О’Нил – о данках Мэка Маккланга: «У этого парня безумная мотивация»
Легендарный игрок НБА Шакил О’Нил посетил данк-контест в Солт-Лейк-Сити и остался под впечатлением от выступлением защитника «Филадельфии» Мэка Маккланга.
Маккланг стал победителем конкурса, получив максимальные 50 баллов за три из четырех своих данков.
«Я же говорил вам, говорил вам. У этого парня безумная мотивация», – произнес Шак после одного из данков Маккланга.
После решающего четвертого данка Мэка член Зала славы сказал: «Все вопросы сняты. Расходимся».
Мэк Маккланг (кто?) спас конкурс данков! Еще неделю назад он был без контракта в НБА
2 комментария