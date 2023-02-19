Защитник «Филадельфии» Мэк Маккланг поделился впечатлениями от победного данк-контеста НБА.

«Жест Винса Картера? Что-то овладело мной. Не знаю, что это было. Я не думал в тот момент. Если честно, это случилось само собой.

Сегодня мне хотелось сделать что-то такое, чего раньше не видели. Мой первый данк, такого я раньше не видел.

Школьная майка с надписью Гейт-Сити во время последнего данка? Я из маленького городка Гейт-Сити, население всего 1600 человек. И вот теперь о нас знают все. Это просто невероятно», – заявил Маккланг.

Чего только не задействуют в конкурсах данков НБА. Здесь появлялись телефонная будка, портрет, машина, мотоцикл и даже самолет

Мэк Маккланг (кто?) спас конкурс данков! Еще неделю назад он был без контракта в НБА