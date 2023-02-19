Мэк Маккланг: «Хотелось сделать что-то такое, чего раньше не видели»

Теги Винс Картер Филадельфия НБА Матч всех звезд НБА Мэк Маккланг Баскетбол

Защитник «Филадельфии» Мэк Маккланг поделился впечатлениями от победного данк-контеста НБА.

«Жест Винса Картера? Что-то овладело мной. Не знаю, что это было. Я не думал в тот момент. Если честно, это случилось само собой.

Сегодня мне хотелось сделать что-то такое, чего раньше не видели. Мой первый данк, такого я раньше не видел.

Школьная майка с надписью Гейт-Сити во время последнего данка? Я из маленького городка Гейт-Сити, население всего 1600 человек. И вот теперь о нас знают все. Это просто невероятно», – заявил Маккланг.

Чего только не задействуют в конкурсах данков НБА. Здесь появлялись телефонная будка, портрет, машина, мотоцикл и даже самолет

Мэк Маккланг (кто?) спас конкурс данков! Еще неделю назад он был без контракта в НБА

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2 комментария

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Erl Nash
Этот белый точно умеет прыгать) А ведь первое, что я подумал, когда увидел его фамилию - докатились, на СДК каких-то ноунэймов из G-лиги приглашают... Молодец, заслуженная победа. Удачи парню в дальнейшей карьере.
+4
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+4
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Caraxes
Красавец, таких сложных и ярких данков на контесте не было со времен Лавина и Гордона👏
При этом ростом он 188 и слабый размах рук, но делает бешеные высотой прыжки🔥
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+7
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