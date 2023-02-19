«Это был бы огонь». Тайриз Халибертон назвал пятерку лучших европейских игроков в истории НБА

Теги Дирк Новицки Индиана НБА Дражен Петрович Яннис Адетокумбо Никола Йокич Лука Дончич Тайриз Халибертон Баскетбол

Защитник «Индианы» Тайриз Халибертон назвал стартовую пятерку лучших европейских игроков в истории НБА.

«Стартовая пятерка европейцев? У меня много причин быть предвзятым, но... Йокич, Лука, Яннис, Дирк. И на позицию второго номера я бы взял Петровича. Это был бы огонь», – сказал участник Матча всех звезд-2023.

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2 комментария

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Eduard Rastryopin
По именам свучит красиво,но кто в защите играть будет?
Лучше в старте вместо Петровича и Йокича,Пракер с Кирилленко.
А вот уже на подуставшего соперника пусть выходят Джокер с Драженом,Марчюленис,Порзи и какой-нибудь Стоякович(Батюм,Шремпф)
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-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
alex27
Югославия ща бы дала прикурить всем
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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