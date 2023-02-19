«Это был бы огонь». Тайриз Халибертон назвал пятерку лучших европейских игроков в истории НБА
Защитник «Индианы» Тайриз Халибертон назвал стартовую пятерку лучших европейских игроков в истории НБА.
«Стартовая пятерка европейцев? У меня много причин быть предвзятым, но... Йокич, Лука, Яннис, Дирк. И на позицию второго номера я бы взял Петровича. Это был бы огонь», – сказал участник Матча всех звезд-2023.
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Лучше в старте вместо Петровича и Йокича,Пракер с Кирилленко.
А вот уже на подуставшего соперника пусть выходят Джокер с Драженом,Марчюленис,Порзи и какой-нибудь Стоякович(Батюм,Шремпф)