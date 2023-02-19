«Это был бы огонь». Тайриз Халибертон назвал пятерку лучших европейских игроков в истории НБА

Защитник «Индианы» назвал стартовую пятерку лучших европейских игроков в истории НБА.

«Стартовая пятерка европейцев? У меня много причин быть предвзятым, но... Йокич, , , . И на позицию второго номера я бы взял . Это был бы огонь», – сказал участник Матча всех звезд-2023.

Компактный гид по лучшим конкурсам всезвездных уикендов НБА: данки Картера и Джордана, демарш Берда и прокол Карри