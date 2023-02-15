НБА представила подборку моментов участников конкурса 3-очковых на Матче звезд

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НБА представила подборку снайперских моментов участников конкурса 3-очковых, который состоится 18 февраля в Солт-Лейк-Сити в рамках Звездного уикенда лиги.

В список из 8 игроков вошли звездный форвард «Бостона» Джейсон Тейтум и лидер «Портленда» Дэмиан Лиллард.

Также в контесте примут участие Кевин Хертер («Сакраменто»), Тайлер Хирро («Майами»), Тайриз Халибертон и Бадди Хилд («Индиана»), Анферни Саймонс («Портленд») и Лаури Маркканен («Юта»).

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1 комментарий

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Лиллард унижатель!
Саймонс сегодня галик подвернул. На кого заменят? Японец с Нетс?
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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