НБА представила подборку моментов участников конкурса 3-очковых на Матче звезд
НБА представила подборку снайперских моментов участников конкурса 3-очковых, который состоится 18 февраля в Солт-Лейк-Сити в рамках Звездного уикенда лиги.
В список из 8 игроков вошли звездный форвард «Бостона» Джейсон Тейтум и лидер «Портленда» Дэмиан Лиллард.
Также в контесте примут участие Кевин Хертер («Сакраменто»), Тайлер Хирро («Майами»), Тайриз Халибертон и Бадди Хилд («Индиана»), Анферни Саймонс («Портленд») и Лаури Маркканен («Юта»).
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