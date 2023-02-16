Остин Риверс – об обмене Д’Анджело Расселла на Майка Конли: «В результате такой сделки выигрывают все»
Защитник «Миннесоты» Остин Риверс прокомментировал обмен, в рамках которого команда отправила Д’Анджело Расселла в «Лейкерс» и получила Майка Конли.
«Думаю, Майк нам подойдет. Он больше нацелен на передачу. Д’Анджело больше нацелен на бросок. Он все делает правильно, но вопрос в том, насколько это работает. Д’Анджело хорошо подойдет «Лейкерс», потому что им нужен тот, кто будет набирать очки. Нам тоже нужны такие игроки. Он помогал нам в концовках матчей. Сейчас, когда вернулся Карл-Энтони Таунс, команде отлично подойдет стиль игры Майка.
Мы видели это на примере обмена с участием Халибертона и Сабониса. Обе команды получили то, что хотели. Иногда игрок попадает в другую ситуацию, которая подходит ему гораздо лучше. В результате такой сделки выигрывают все. Д’Анджело – чертовски хороший игрок, так же как и Майк», – заявил Риверс.
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