Прославленный игрок НБА Карл Мэлоун раскритиковал «Индиану» за обмен «большого» .

«Пэйсерс» в прошлом году отправили Сабониса в « » в сделке с участием шести игроков, одним из них стал перебравшийся в Индианаполис разыгрывающий .

«Кингз» после 16 лет без плей-офф в этом сезоне идут третьими на Западе. Средние показатели 26-летнего литовца – 18,8 очка, 12,3 подбора и 6,9 передачи за игру.

«Как можно было обменять такого игрока, как Сабонис?» – заявил Мэлоун.

Сабонис и Халибертон в этом сезоне примут участие в Матче всех звезд НБА.

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