Карл Мэлоун раскритиковал «Индиану»: «Как можно было обменять такого игрока, как Сабонис?»

Теги Индиана Сакраменто НБА Карл Мэлоун Домантас Сабонис Тайриз Халибертон Баскетбол

Прославленный игрок НБА Карл Мэлоун раскритиковал «Индиану» за обмен «большого» Домантаса Сабониса.

«Пэйсерс» в прошлом году отправили Сабониса в «Сакраменто» в сделке с участием шести игроков, одним из них стал перебравшийся в Индианаполис разыгрывающий Тайриз Халибертон.

«Кингз» после 16 лет без плей-офф в этом сезоне идут третьими на Западе. Средние показатели 26-летнего литовца – 18,8 очка, 12,3 подбора и 6,9 передачи за игру.

«Как можно было обменять такого игрока, как Сабонис?» – заявил Мэлоун.

Сабонис и Халибертон в этом сезоне примут участие в Матче всех звезд НБА.

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9 комментариев

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AEZAKMI228
Ответ Телохранитель Джеймса Уорти
Почтальон вернулся с рыбалки и протрезвел? Или еще не до конца? Тандем Тёрнер+Саб не работал, зато сейчас в них лучший (статистически) распаковщик лиги.
😂😂Я вообще не понял с чего вдруг он комментирует индиану и сакраменто
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Vano from Tbilisi
Ответ Tolball
Может он имел ввиду,что вместо Сабониса Тернера нужно было включать в сделку,даже ценой дополнительных активов,но здесь не ясно сглупили бы короли?
Возможно
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CvlrXXI
Мэлоун разве где-то критикует приход Халибертона?
Очевидно, что он имеет ввиду, что нужно было и Сабониса сохранить, и Тайриза получить
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-1
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Tolball
Ответ Vano from Tbilisi
Халибертон разве промах для Индианы? Моложе, перспективней, + уже сейчас приносит пользу команде
Может он имел ввиду,что вместо Сабониса Тернера нужно было включать в сделку,даже ценой дополнительных активов,но здесь не ясно сглупили бы короли?
+2
0
+2
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Георгий Новиков
С удовольствием, мне кажется. Тем более на халибертона и хилда
+2
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Сергей Поляков
От обмена выиграли обе стороны.Чем ветеран-то недоволен?
+5
0
+5
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Vano from Tbilisi
Халибертон разве промах для Индианы? Моложе, перспективней, + уже сейчас приносит пользу команде
+7
0
+7
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Телохранитель Джеймса Уорти
Почтальон вернулся с рыбалки и протрезвел? Или еще не до конца? Тандем Тёрнер+Саб не работал, зато сейчас в них лучший (статистически) распаковщик лиги.
+3
-3
0
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Артур Хайбрахманов
А что не так? Вин вин обмен.
+4
0
+4
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