Кубок Греции. 1/2 финала. «Олимпиакос» выиграл у «Панатинаикоса»

В субботу, 18 февраля, «Олимпиакос» выиграл у « » в матче 1/2 финала Кубка Греции – 81:65.

Соперником « » в финале будет «Перистери».

1/2 финала

Олимпиакос – Панатинаикос – 81:65 (22:19, 13:21, 29:10, 17:15)

ОЛИМПИАКОС: Везенков (22 + 10 подборов), Папаниколау (15), Кэнан (14).

ПАНАТИНАИКОС: Ли (17 + 5 передач), Уильямс (13), Папаяннис (13 + 5 подборов).

18 февраля. 20.15

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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