Кубок Греции. 1/2 финала. «Олимпиакос» выиграл у «Панатинаикоса»

Теги результаты Олимпиакос Панатинаикос Кубок Греции Баскетбол

В субботу, 18 февраля, «Олимпиакос» выиграл у «Панатинаикоса» в матче 1/2 финала Кубка Греции – 81:65.

Соперником «Олимпиакоса» в финале будет «Перистери».

Кубок Греции

1/2 финала

Олимпиакос – Панатинаикос – 81:65  (22:19, 13:21, 29:10, 17:15) 

ОЛИМПИАКОС: Везенков (22 + 10 подборов), Папаниколау (15), Кэнан (14).

ПАНАТИНАИКОС: Ли (17 + 5 передач), Уильямс (13), Папаяннис (13 + 5 подборов).

18 февраля. 20.15

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Леброн побил вечный рекорд Карима. Но это чуть ли не единственное, в чем он превзошел великого центрового

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий