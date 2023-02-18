Кубок Греции. 1/2 финала. «Олимпиакос» выиграл у «Панатинаикоса»
В субботу, 18 февраля, «Олимпиакос» выиграл у «Панатинаикоса» в матче 1/2 финала Кубка Греции – 81:65.
Соперником «Олимпиакоса» в финале будет «Перистери».
1/2 финала
Олимпиакос – Панатинаикос – 81:65 (22:19, 13:21, 29:10, 17:15)
ОЛИМПИАКОС: Везенков (22 + 10 подборов), Папаниколау (15), Кэнан (14).
ПАНАТИНАИКОС: Ли (17 + 5 передач), Уильямс (13), Папаяннис (13 + 5 подборов).
18 февраля. 20.15
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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