«Панатинаикос» близок к расставанию с Эндрю Эндрюсом
«Панатинаикос» близок к расторжению контракта с разыгрывающим Эндрю Эндрюсом (29 лет, 188 см).
Эндрюс склоняется к тому, чтобы принять предложение «Пао», который готов выплатить игроку большую часть зарплаты по 2-летнему контракту, а затем сделать его свободным агентом.
Американец должен принять окончательное решение в среду.
Эндрюс последний раз появлялся на площадке в октябре.
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