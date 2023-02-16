«Решение зависит от Поццекко». Президент Федерации баскетбола Италии отреагировал на предложение от «Панатинаикоса»

Президент Федерации баскетбола Италии Джанни Петруччи прокомментировал слухи о том, что главный тренер сборной может возглавить « ».

Сообщается, что греческий клуб предложил итальянскому специалисту выгодный контракт на сумму более полумиллиона евро за сезон.

«Теперь все в руках Поццекко, решение зависит только от него. Я не могу препятствовать ему в силу отношений, которые сложились между нами, и его законных стремлений. Единственное условие — мы не говорим о рынке во время работы в национальной сборной», — заявил Петруччи.

Эксклюзивное соглашение между Поццекко и итальянской федерацией действует до 2024 года.

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