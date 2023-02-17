«Панатинаикос» предлагает Джанмарко Поццекко контракт по схеме 1+1, итальянец хочет 2-летнее соглашение
«Панатинаикос» хочет видеть Джанмарко Поццекко на посту главного тренера, стороны ведут переговоры.
По информации итальянских СМИ, «Пао» предлагает Поццекко контракт по схеме 1+1, итальянец хочет 2-летнее гарантированное соглашение с опцией продления на еще один сезон.
Джанмарко возглавляет сборную Италии. Эксклюзивное соглашение между Поццекко и итальянской федерацией действует до 2024 года, в местной федерации баскетбола не возражают против назначения специалиста в греческий клуб.
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