«Панатинаикос» предлагает Джанмарко Поццекко контракт по схеме 1+1, итальянец хочет 2-летнее соглашение

Теги Джанмарко Поццекко Turkish Airlines EuroLeague Панатинаикос сборная Италии чемпионат Греции Баскетбол

«Панатинаикос» хочет видеть Джанмарко Поццекко на посту главного тренера, стороны ведут переговоры.

По информации итальянских СМИ, «Пао» предлагает Поццекко контракт по схеме 1+1, итальянец хочет 2-летнее гарантированное соглашение с опцией продления на еще один сезон.

Джанмарко возглавляет сборную Италии. Эксклюзивное соглашение между Поццекко и итальянской федерацией действует до 2024 года, в местной федерации баскетбола не возражают против назначения специалиста в греческий клуб.

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