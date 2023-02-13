Чемпионат Греции. «Панатинаикос» сыграет с «Промитеасом»

Теги результаты Панатинаикос чемпионат Греции Промитеас Баскетбол

В понедельник, 13 февраля, в рамках регулярного чемпионата греческой лиги «Панатинаикос» сыграет с «Промитеасом».

Чемпионат Греции

Регулярный чемпионат

Панатинаикос – Промитеас
Дата проведения
13 февраля, 20.15, «Олимпийский спортивный центр (O.A.K.A.)»
Онлайн матча

Положение команд: Олимпиакос – 15-0, Панатинаикос – 12-2, Промитеас – 9-6, АЕК – 9-7, Перистери – 9-7, ПАОК – 9-7, Арис – 9-7, Колоссос – 8-7, Ионикос – 4-12, Лаврион – 3-12, Аполлон – 3-13, Кардицас – 3-13.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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