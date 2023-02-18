Леброн Джеймс не примет участие в тренировке перед Матчем всех звезд по личным причинам

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА Матч всех звезд НБА Баскетбол

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс не сможет принять участие в сегодняшней тренировке перед Матчем всех звезд и медиа-дне по личным причинам.

 Джеймс встретится с журналистами в воскресенье в зале для пресс-конференций на «Вивинт-арене».

Матч всех звезд НБА состоится 19 февраля в Солт-Лейк-Сити. Команда Леброна Джеймса сыграет против команды Янниса Адетокумбо.

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4 комментария

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lecter666_destiny
Как же режет глаз слово встретитЬся...
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Баранов Сергей
это все, что нужно знать о значимости АСГ
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Кирилл
На этот МВЗ как-то все положили огромный аппарат и ставят его ни во что.
+2
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+2
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Фейковый аккаунт Кевина Дюранта
отдыхает краб
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