Леброн Джеймс не примет участие в тренировке перед Матчем всех звезд по личным причинам

Форвард « » не сможет принять участие в сегодняшней тренировке перед всех звезд и медиа-дне по личным причинам.

Джеймс встретится с журналистами в воскресенье в зале для пресс-конференций на «Вивинт-арене».

Матч всех звезд состоится 19 февраля в Солт-Лейк-Сити. Команда Леброна Джеймса сыграет против команды Янниса Адетокумбо.

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