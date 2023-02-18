Леброн Джеймс не примет участие в тренировке перед Матчем всех звезд по личным причинам
Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс не сможет принять участие в сегодняшней тренировке перед Матчем всех звезд и медиа-дне по личным причинам.
Джеймс встретится с журналистами в воскресенье в зале для пресс-конференций на «Вивинт-арене».
Матч всех звезд НБА состоится 19 февраля в Солт-Лейк-Сити. Команда Леброна Джеймса сыграет против команды Янниса Адетокумбо.
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