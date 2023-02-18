Хосе Альварадо – первый незадрафтованный игрок, ставший MVP Матча восходящих звезд

Разыгрывающий «Нового Орлеана» стал первым в истории НБА незадрафтованным игроком, получившим награду MVP Матча восходящих звезд.

В пятницу 24-летний игрок помог команде Пау Газоля выиграть мини-турнир, которым начался Звездный уикенд НБА в Солт-Лейк-Сити.

Сначала Альварадо набрал 13 очков в полуфинальном матче против команды Дерона Уильямса (40:25). Затем он набрал 5 очков и забросил победный трехочковый в финале против команды Жоакима Ноа (25:20).

Альварадо не был выбран на драфте 2021 года. В августе 2021-го «Пеликанс» подписали с защитником двусторонний контракт, который в марте 2022-го преобразовали в стандартный четырехлетний контракт на 6,5 миллиона долларов.

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