Винс Картер: «НБА пыталась устроить конкурс данков между Леброном, Кобе, Макгрэйди и мной, предлагая каждому по миллиону долларов»
Бывший игрок НБА Винс Картер рассказал, как лига пыталась завлечь звезд на конкурс данков при помощи денежного вознаграждения.
«Я точно знаю, что несколько лет назад НБА попробовала эту тактику, немного повысив ставку – миллион долларов.
Звучало несколько имен. Насколько я помню, это были Леброн Джеймс, Кобе Брайант, Трэйси Макгрэйди и еще несколько человек. Мое имя, конечно, тоже было упомянуто. Предлагали каждому по миллиону долларов. Но разумеется, им не удалось всех уговорить», – рассказал Картер.
Чего только не задействуют в конкурсах данков НБА. Здесь появлялись телефонная будка, портрет, машина, мотоцикл и даже самолет
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