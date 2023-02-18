Единая лига ВТБ представила промо-ролик к Матчу всех звезд-2023
Единая лига ВТБ представила промо-ролик к Матчу всех звезд-2023.
Седьмой Матч всех звезд Лиги ВТБ состоится 19 февраля в Москве на «ВТБ Арене».
Встреча пройдет в новом формате: команда New School сыграет с командой Old School. В перерывах матча зрителей ждут конкурс трехочковых и слэм-данк контест.
Чего только не задействуют в конкурсах данков НБА. Здесь появлялись телефонная будка, портрет, машина, мотоцикл и даже самолет
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