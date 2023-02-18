Единая лига ВТБ представила промо-ролик к Матчу всех звезд-2023.

лига ВТБ представила промо-ролик к Матчу всех звезд-2023.

Седьмой Матч всех звезд Лиги ВТБ состоится 19 февраля в Москве на «ВТБ Арене».

Встреча пройдет в новом формате: команда New School сыграет с командой Old School. В перерывах матча зрителей ждут конкурс трехочковых и слэм-данк контест.

Чего только не задействуют в конкурсах данков НБА. Здесь появлялись телефонная будка, портрет, машина, мотоцикл и даже самолет