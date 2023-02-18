Сергей Елевич – о Матче звезд Лиги ВТБ: «Молодым есть чему поучиться у таких мастеров, как Фридзон и Курбанов»

Теги Никита Курбанов Виталий Фридзон Сергей Елевич Единая лига ВТБ Матч всех звезд Единой лиги ВТБ Баскетбол

Заслуженный тренер России Сергей Елевич оценил новый формат Матча звезд Единой лиги ВТБ.

Игра пройдет в формате «Новая школа» против «Старой школы».

«Противостояние опытного и молодого поколения игроков? Думаю, это должно быть интересно. Когда молодежь набирается опыта у тех баскетболистов, которые уже давно играют, это неплохо. Тут есть чему поучиться у таких мастеров, как, например, Виталий Фридзон, Никита Курбанов. Эти игроки готовы поделиться баскетбольным опытом.

Понятно, что по своему шоу‑формату встреча будет больше показательной. Там не будут особо фолить, игра будет лояльная», – сказал Елевич.

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