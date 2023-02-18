Сергей Елевич – о Матче звезд Лиги ВТБ: «Молодым есть чему поучиться у таких мастеров, как Фридзон и Курбанов»

Заслуженный тренер России Сергей Елевич оценил новый формат звезд лиги ВТБ.

Игра пройдет в формате «Новая школа» против «Старой школы».

«Противостояние опытного и молодого поколения игроков? Думаю, это должно быть интересно. Когда молодежь набирается опыта у тех баскетболистов, которые уже давно играют, это неплохо. Тут есть чему поучиться у таких мастеров, как, например, , . Эти игроки готовы поделиться баскетбольным опытом.

Понятно, что по своему шоу‑формату встреча будет больше показательной. Там не будут особо фолить, игра будет лояльная», – сказал Елевич.

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