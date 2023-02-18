Защитник « » рассказал, что изначально планировал в эти выходные поддержать своего друга, хоккеиста , отец которого ушел из жизни 15 февраля.

По словам Фридзона, планы на воскресенье пришлось скорректировать из‑за вызова на Матч звезд Единой лиги ВТБ, куда он был приглашен заменить травмированного одноклубника .

«С какими мыслями подхожу к этой игре? Я всегда подхожу к матчам серьезно. Матч звезд лига всегда очень хорошо делает… Вы знаете, очень тяжелая ситуация. Я думал сначала провести все выходные дома в Москве со своими близкими. У моего друга Александра Овечкина, как вы знаете, умер отец. И я думал все это время провести с ним. Но Матч всех звезд проходит дома. Я очень хорошо отношусь к Единой лиге, поэтому, конечно, принял это приглашение. Думаю, что заслуживаю участия в этом матче. Кто не согласен с этим, просто может сказать мне это в лицо. Мы можем просто выйти и поиграть в баскетбол. Я посмотрю, как они в моем возрасте, в 37 лет, будут выглядеть на паркете. В общем, ситуация так сложилась и я принял предложение сыграть. Я всегда очень серьезно отношусь к этому делу. Плохо, что получил травму Эртель, но это от меня уже не зависит: это стечение обстоятельств.

Александр прилетел, я приехал - мы увиделись в близком окружении. Мои соболезнования. Очень хороший человек был. Утрата близкого – это очень тяжело. Я прекрасно общался с его отцом, Михаилом Викторовичем. Тем более это спортивная семья: хоккей, футбол, баскетбол. Передал Татьяне Николаевне от баскетбольного мира, что все соболезнуют», – заявил Фридзон.

Данк после наброса самому себе – бессмертный хайлайт Матчей всех звезд. Никто не делал его с таким изяществом, как Трэйси Макгрэйди