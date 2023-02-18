Виталий Фридзон: «Хотел провести все выходные рядом с Овечкиным, но все же принял предложение сыграть в Матче звезд»
Защитник «Зенита» Виталий Фридзон рассказал, что изначально планировал в эти выходные поддержать своего друга, хоккеиста Александра Овечкина, отец которого ушел из жизни 15 февраля.
По словам Фридзона, планы на воскресенье пришлось скорректировать из‑за вызова на Матч звезд Единой лиги ВТБ, куда он был приглашен заменить травмированного одноклубника Томаса Эртеля.
«С какими мыслями подхожу к этой игре? Я всегда подхожу к матчам серьезно. Матч звезд Единая лига всегда очень хорошо делает… Вы знаете, очень тяжелая ситуация. Я думал сначала провести все выходные дома в Москве со своими близкими. У моего друга Александра Овечкина, как вы знаете, умер отец. И я думал все это время провести с ним. Но Матч всех звезд проходит дома. Я очень хорошо отношусь к Единой лиге, поэтому, конечно, принял это приглашение. Думаю, что заслуживаю участия в этом матче. Кто не согласен с этим, просто может сказать мне это в лицо. Мы можем просто выйти и поиграть в баскетбол. Я посмотрю, как они в моем возрасте, в 37 лет, будут выглядеть на паркете. В общем, ситуация так сложилась и я принял предложение сыграть. Я всегда очень серьезно отношусь к этому делу. Плохо, что получил травму Эртель, но это от меня уже не зависит: это стечение обстоятельств.
Александр прилетел, я приехал - мы увиделись в близком окружении. Мои соболезнования. Очень хороший человек был. Утрата близкого – это очень тяжело. Я прекрасно общался с его отцом, Михаилом Викторовичем. Тем более это спортивная семья: хоккей, футбол, баскетбол. Передал Татьяне Николаевне от баскетбольного мира, что все соболезнуют», – заявил Фридзон.
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