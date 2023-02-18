Владимир Гомельский – о Матче звезд Лиги ВТБ: «Рассчитываю увидеть хорошее настроение и старание развлечь публику»
Известный комментатор Владимир Гомельский поделился ожиданиями от Матча звезд Лиги ВТБ.
«Я ожидаю увидеть звезд, их хорошее настроение и старание развлечь публику. Достаточно близко представляю мотивацию обеих команд. Планирую посетить мероприятие и получить от него удовольствие.
Новый формат, «Стара школа» против «Новой школы»? Вполне оригинально, это будет интересно и должно придать баскетболистам дополнительной мотивации», – заявил Гомельский.
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