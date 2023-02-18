Владимир Гомельский – о Матче звезд Лиги ВТБ: «Рассчитываю увидеть хорошее настроение и старание развлечь публику»

Теги Владимир Гомельский Единая лига ВТБ Матч всех звезд Единой лиги ВТБ Баскетбол

Известный комментатор Владимир Гомельский поделился ожиданиями от Матча звезд Лиги ВТБ.

«Я ожидаю увидеть звезд, их хорошее настроение и старание развлечь публику. Достаточно близко представляю мотивацию обеих команд. Планирую посетить мероприятие и получить от него удовольствие.

Новый формат, «Стара школа» против «Новой школы»? Вполне оригинально, это будет интересно и должно придать баскетболистам дополнительной мотивации», – заявил Гомельский.

60 поводов выпить за здоровье Майкла Джордана в день его 60-летия

«Империя леброносексуалов». В Америке полно журналистов, которые неприлично обожают Леброна Джеймса

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий