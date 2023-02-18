Андрей Воронцевич – о формате Матча звезд Лиги ВТБ: «Как минимум будет интересно»

Форвард УНИКС Андрей Воронцевич порассуждал о том, насколько интересным обещает быть новый формат Матча звезд Лиги ВТБ, который подразумевает противостояние «Новой» и «Старой» школ.

«Не знаю, надо попробовать. Мы ведь первый раз в этом формате играем. Но считаю, что как минимум будет интересно. Прежде всего этот матч - большой праздник баскетбола, организованный лигой ВТБ, что может только радовать. Для меня, как для спортсмена и любителя баскетбола, это просто потрясающе. Болельщики, которые придут на матч и которые будут следить за его телевизионной трансляцией, смогут посмотреть множество красивейших баскетбольных элементов этой замечательной игры.

выступающим хотел бы пожелать здоровья. Чтобы все соревнования обошлись без травм. Как Матч звезд, так и другие игры. Это самое главное.

Что «Старая школа» прежде всего может противопоставить «Новой школе»? Надо смотреть. Наверно, четкость исполнения каких‑то элементов, меньше потерь. По крайней мере так должно быть. Если ты более опытный, то меньше лишних движений совершаешь. Тяжело здесь прогнозировать. Но, мне кажется, опытная команда должна больше передач точных делать и более точно совершать броски.

Я обидеть никого не хочу, но молодые ребята могут где‑то переживать. Может быть, психологической устойчивости им будет не хватать. Но у команды «Новой школы» ребята молодые, все очень талантливы, поэтому будет очень интересно», – заявил Воронцевич.

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