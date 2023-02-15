Джален Рейнольдс восстановился от травмы и готов сыграть с ЦСКА

Центровой УНИКСа Джален Рейнольдс восстановился от травмы и готов сыграть в матче Единой лиги ВТБ с в среду.

Рейнольдс последний раз выходил на паркет 20 января в матче с «Автодором». В Саратове американец получил небольшое повреждение и пропустил три последние игры казанцев.

Также центровой дал знать, что примет участие в всех звезд лиги ВТБ, который пройдет в Москве 19 февраля. При этом он вынужден был отказаться от конкурса по броскам сверху.

В нынешнем сезоне Джален набирает по 15,2 очка и 5,1 подбора в среднем за игру.

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