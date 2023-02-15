Андрей Воронцевич – о матче с ЦСКА: «Выйдем на паркет мотивированными, заряженными и готовыми»

Форвард УНИКСа Андрей Воронцевич рассказал о настрое команды на матч Лиги ВТБ с .

«Мы встречаемся с многолетним чемпионом лиги и лидером таблицы. ЦСКА – лучшая команда чемпионата по результативности. Они всегда ставят перед собой самые высокие цели.

Мы выйдем на паркет мотивированными, заряженными и готовыми. Все ребята, пропустившие последние матчи, восстановились, за исключением Ильницкого. Желаю Стасу всего наилучшего и быстрее поправиться!

При подготовке к игре мы подробно разобрали действия соперников в защите, нападении и готовы к борьбе. Наш дополнительный козырь – преданные болельщики», – сказал Воронцевич.

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